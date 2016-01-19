2016 Survivor kadrosuna bomba bir isim daha dahil oldu

MİLLİ ATLET 6. İSİM OLDU

Oyuncu Yunus Günce, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül, manken Tuğba Özay ve boksör Çağan Atakan Arslan'ın ardından Milli Atlet Nagihan Karadere ismi açıklanan 6. isim oldu.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.

BİRÇOK BAŞARISI VAR

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Gönüllüler takımının seçmeleri devam ederken Acun Ilıcalı ünlüler takımını da yavaş yavaş açıklamaya başladı. 2016 Survivor yarışmacıları bir bir belli oluyor... Yılmaz Morgül'ün ardından yeni bir yarışmacı daha dahil oldu.... İşte Ocak 2016'da başlayacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları...

2016 SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU..

Tv8 kanalının sabırsızlıkla beklenen yarışması Survivor 2016 ilk bölümü ile 7 Şubat 2016 Pazar akşamı ekrana gelecek. 2016 survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları da yavaş yavaş belli oluyor. İşte o yarışmacılar...

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'da Survivor Ünlüler takımında. Serhat Akın kendi instagram hesabından 2016 survivor yarışmasında yarışacağının sinyalini verdi. İlerleyen günlerde kesinlik kazanacaktır...

İşte 2016 yılında Survivorda yarışacak bazı ünlüler...

Acun Ilıcalı bir bir 2016 survivor ünlülerini tanıtmaya devam ediyor. Son isim ise YUNUS GÜNÇE oldu. Yunus Günce de 2016 Survivor Ünlüer Gönüllüler yarışmasında yarışacak...

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ilk ünlüyü açıklamıştı. Yılmaz Morgül bu sezon ünlüler takımında olacak. İşte ikinci yarışmacı....

İBRAHİM YATTARA SURVİVOR'DA...

Acun Ilıcalı 2016 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak yeni yarışmacılardan birisini daha tanıttı. Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara ünlüler kadrosuna dahil oldu...

Bugün Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının kesinleşen ilk yarışmacısı açıklandı...

Acun Ilıcalı instagram hesabından YILMAZ MORGÜL'ün 2016 survivor ünlüler gönüllülerde yarışacağını açıkladı...

2016 SURVİVOR KESİNLEŞEN YARIŞMACILAR

YILMAZ MORGÜL

İBRAHİM YATTARA

YUNUS GÜNÇE

Sizce Yılmaz Morgül 2016 Survivor'da finale kadar kalır mı? YORUM yapabilirsiniz...

Sizce İbrahim Yattara 2016 Survivor'da finale kadar kalır mı? YORUM yapabilirsiniz...

İşte muhtemel diğer yarışmacılar...

Survivor 2016 yarışmasında yarışacak Ünlüler geçtiğimiz aylarda medyada yer bulmuş ama henüz kesin bir bir açıklama gelmemişti. Acun Ilıcalı yarışmacıları 2016 yılında kesin olarak açıklayacak olsa da bir çok haber sitesinden yarışacak kişiler hakkında şimdiden iddialar atılmaya başladı bile... İşte Survivor 2016 da yarışacak bazı ünlüler...

SURVİVOR 2016 YARIŞMACILARI

Kerem Bürsin

Gökhan Tepe

Alex de Souza

Özgün

Yasemin Allen

Oğulcan Engin

Dilara Gönder

Selin Şekerci

İnci Satır

Ayşegül Melisa Doğan

Tuğba İldiz

Anna Babkova

KEREM BÜRSİN SURVİVOR 2016

Belki de Survivor All Star yarışmasında görmek istenen yarışmacıların başında geliyor Kerem Bürsin. Özellikle genç kızların sevgilisi Kerem Bürsin Survivor'a katılırsa reyting sıralamasında da baya etki yapacağı kesin...

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur.

Kerem Bürsin Güneşi Beklerken(Kerem Sayer), Ulan İstanbul(Yiğit Kılıç) ve Şeref Meselesi(Yiğit Kılıç) dizilerinde rol almıştı...

SURVİVOR 2016 OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Survivor 2016'da yarışacak yarışmacılar arasında olduğu iddia edilen Oğulcan Engin Seda Sayan'ın oğludur. Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Sibelcan ile Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğludur.

Oğulcan Engin 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında futbola başladı.2007-2008 sezonunda Beşiktaş A2 takımında yer aldı. Oğulcan Engin, A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol atmıştır. Oğulcan Engin, 2008 yılında geçirdiği sakatlık nedeni ile uzun süre futbola ara verdi ardından da Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılında Kasımpaşa Spor'a transfer oldu. 2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giyen Oğulcan, 2008 yılında düzenlenen Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 milli takım formasını giymiştir.

Ayrıca Oğulcan Engin Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynamıştır.

SURVİVOR 2016 DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında özellikle erkek izleyicilerin görmek istediği yarışmacılarından olan Dilara Gönder sunucudur. Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 Herrenberg Almanya’da doğumludur. Dilara Gönder 6 yaşına kadar Almanya’da yaşamış daha sonra ailesi ile İzmir'e yerleşmiştir. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesinde okudu. Üniversiteyi ise Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamladı.

Güzel sunucu eğitimine devam ederken FB Tv'de Musıc Box programını sunmuştur. Daha sonra Lig Tvde sunuculuk yaptı ardında da TRT Formula 1 için röportajlar yaptı. Şimdiler de ise NTV'de Dilara Gönder ile Yeter ki İste programını sunmaktadır.

Güzel sunucu ayrıca keman çalıyor, resim yapıyor. Bunun yanı sıra spor ile de ilgilenen güzel sunucu lisanslı atletizmci ve masa tenisi sporcusudur.

Dilara Gönder Survivor yarışmasına renk katacaktır diye düşünüyoruz...

SURVİVOR 2016 SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci 1 Haziran 1989 İzmir Karşıyaka doğumludur. Selin Şekerci'yi Kaçak Gelinler dizisinden tanıyoruz. Dizi oyuncusu olan Selin Şekerci'nin de Survivor yarışmacıları arasında yer alması bekleniyor...

Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azeri asıllıdır.

Selin Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır.

Selin Şekerci reklamlarda da oynamıştır. Bazı reklamlar, Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün

Selin Şekerci dizileri ise, Kavak Yelleri (Feyza), Melekler Korusun(Özgür Çelikli), Ay Büyürken Uyuyamam(Türk Filmi), Kaçak Gelinler (Şebnem Gürsoy)...

SURVİVOR 2016 TUĞBA İLDİZ KİMDİR?

Survivor 2016'da yarışması beklenen güzellerden birisi de Tuğba İldiz, Tuğba İldiz, 18 Aralık 1988 Üsküdar İstanbul doğumludur. İldiz, Efes kızları'nın en eski üyelerindenmiş. Daha önce İşte İşte Benim Stilim yarışması ile ekranlarda görmüştük.

Tuğba İldiz Efes kızlarından olmakla beraber, Ajda Pekkan ve Muraz Boz gibi ünlülerin dans ekibinde de yer almıştır. Tuğba İldiz spor eğitmenliği de yapmaktadır... Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü ve İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliğinde eğitim almıştır...haberler4

SURVİVOR 2016'da KİM YARIŞMALI?

Bakalım bu listeye daha kimler eklenecek..

Siz kimi görmek istersiniz...

Survivor 2016 yarışmasında görmek istediğiniz yarışmacıları YORUM bölümünden yazabilirsiniz...

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