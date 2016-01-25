2016 Show TV Yeni Bir Hayat Yarışmacıları Başvuruları

Yeni Bir Hayat PRogramı nasıl bir program. Yeni Bir Hayat Show TV Yarışmacıları başvuruları. Show TV merakla beklenen Yeni Bir Hayat Jurileri belli oldu. Yeni Bir Hayat nasıl bir program.



Türkiye'de çok uzun seneler boyunce televizyonlarda yayın hayatını devam ettiren televizyon kanalı Show TV, çok farklı bir program projesini daha ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Çok önemli programları ekranlara getiren Show TV'de yeni bir program yayın akışına dahil olacak. Herkesin merakla izleyeceği düşünülen bir program olarak reytinglerde de iyi bir performans sergileyeceği düşünülen televizyon programının adı Yeni Bir Hayat. Yeni Bir Hayat programı yeni bir yarışma programı olarak televizyon ekranlarında izleyicilerle bir araya gelerek, iyi bir şeyler yapabilmek adına yayın hayatına başlangıç yapacak. Çok önemli isimlerin jüri koltuğunda otuıracağı öğrenilen program hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.





Yeni bir hayat mı istiyorsunuz o zaman...

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Bir Hayat adlı programda hayatında düzen olmayan ve işlerin bir türlü iyi gitmediğine inan isimler yarışmacı olarak programa dahil olacaklar. Önemli jüriler tarafından belli başlı psikolojik destek alarak hayatlarına devam etmeleri amacıyla bir şeyler yapacak olan yarışmacılara çok yerinde yorumlar yaparak hayatlarını değiştirmeye çalışacaklar.

Programda hangi isimler jüriler yer alacak ?

Türkiye'nin en önemli modacılarından biri olarak göze çarpan Cengiz Abazoğlu yarışmaya katılacak olan kişilerin giyinişlerine ve görünüşlerine çeki düzen verecek.

Türkiye'nin en sevilen ve güzellerinden biri olan Ebru Şallı ise programa katılacak yarışmacılara spor ile nasıl içli dışlı olunur ve bu durum için düzen olur onun hakkında bilgiler verecek.

Türkiye'nin en önemli dans kariyerine sahip adamı Tan Sağtürk ise yarışmacılara dans eğitmenliği yaparak iyi şeylerin ortaya çıkacağını yarışmacılara inandıracak.

Değişimi sizde başlatın !

Çok yakın bir tarihte ekranlara gelecek olan programa Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir şeylerin değişmesini ve öneml bir role sahip olmak istiyorsanız bu yarışmaya katılarak hayatınızda değişikliklere kapı açabilirsiniz. Show TV ekranlarında yayın hayatına start verecek olan TV programında birçok yarışmacının nasıl gün geçtikçe değiştiğini hep beraber göreceğiz. Programın büyük bir kesime hitap edeceği tahmin ediliyor. Bakalım Show TV'de yayınlanacak olan program nasıl bir ilgi görecek ?