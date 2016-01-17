2016 Sevgiliye En Güzel En Anlamlı Aşk Sözleri ve Mesajları

Sevgiliye aşk sözleri ve aşk mesajları göndermek isteyenlere en güzel aşk sözleri ve anlamlı aşk şiirleri bir araya getirildi. Yeni aşk sözleri ve aşk mesajları arasından dilediğinizi seçebilir ve değer verdiğiniz kişiye göndererek aşkınızı dile getirebilirsiniz.

Sevdiniz ve ayrıldınız mı? O vakit ayrılık iletileri hazır iletiler oldukça alakanızı çeken gönderilerden biri olacaktır. Şayet ki hala seviyorsanız ve sırımsıklam aşıksanız da sevgi iletileri ve en güzel aşk sözleri göndererek sevgi iletileri ile kalbinizin karşılığını fethedeceksiniz. İşte maras haberi olarak sizler için toparladığımız ve seçtiğimiz birbirinden güzel hazır aşk sms leri tanıtımımızda.

Manalı aşk sözleri ve kısa aşk şiirleri aracılığıyla en güzel aşk iletileri yazmak ve sevgiliye güzel sözler söylemenin tam zamanı. Sizler için derlenen muhteşem aşk şiirleri arasından dilediğinizi seçerek değer verdiğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Tık tık kimse yok mu? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneş gibi parlak, baktığında sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birine bakmıştım. Ordamı acaba? Ordaysa onu çok özledim diyecektim.

Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, güvenerek aldanmayı, severek kaybetmeyi öğrenmiş bir insan için ‘Yalnızlık’ dert değil, sadece zevktir.

Ben sevdiğimi basit insanlardan kıskanmam. Eğer ağaç benimse isteyen gölgesinde oturabilir.

Dostluk para gibidir. Elde edilmesi kolay korunması zordur.

Ne sıradan bir sevgiyi yaşayacak kadar basit biriyim. Ne de seni sıradan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.

Sakın Üzülme Ama Sana Bir Şey Söylicem Dün Doktora Gittim Böbreğimde Taş Ciğerimde Kum Kalbimdeyse Seni Buldular Nasıl Yerinden Memnunmusun Bebeğim?

Gözlerimden akan yaşlar delilim söyleyen dil masumiyetim sensiz geçen günler şahidim olsunki seni daima seveceğim.

Ağlamanın verdiği huzuru gülücüklerin getireceği mutluluğa degişme çünkü her mutluluğun bir günahı vardır.

GECEYE İNAT GÜN AĞARMAKTA, AĞACA İNAT DAL ÇOĞALMAKTA,ÖLÜME İNAT İNSANLAR ÇOĞALMAKTA, BENSE SANA İNAT SENİ SEVMEKTEYİM İNAT BU YA HEPTE SEVECEĞİM…

Bir umut değilmiki bizi hayata bağlayan bir sevgi değilmiki bizi yıllardır ağlatan fakat ayrılık değilmiki sevenleri ölümü tattıran.

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

”Aşk”ın hiçbir sıfata ve tamlamaya ihtiyacı yoktur.

Başlı başına bir dünyadır Aşk!

Ya tam ortasındadır,merkezinde…

Ya da dışındasındır,hasretinde!…”

Düşlerini düşleyerek yaşamak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamamını sana adamak, sonra göğsüne yaslanıp seni düşlemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...

Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dalıyorum. Uykular çok tatlı derler ben seni tadıyorum. Onlar uykuya ben sana doyamıyorum..

Korku bilmeyen GÖNÜL korkmayı öğrendi.(SENİ KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi öğrendi.(SENİ İLK GÖRÜŞTE)Ama bu GÖNÜL tek bir şey öğrenemedi.(SENİ UNUTMAYI)

Sözlerin büyük, yüreğin küçük! Hataların yanlışların çok,doğruların yok! Bir şeyleri göklere çıkartıp mutluyum sanıyorsun..Kendine göre şanslı, bana göreyse zavallısın

Kalbe yazılan yazı silinmiyor, sildim desende bir iz kalıyor, senden kalan anılar aklıma geldiğinde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalkıyor.

Duydun mu sevgili? Duydun mu? "Hadi git" derken Defalarca "Seni seviyorum" dediğimi... Anladın mı? "Daha fazla durma" derken "Sensiz hayat dayanılmaz, Yapayalnız" dediğimi... Düşündün mü Sensiz aylar oldu... Seni ne kadar Sevdiğimi düşündün mü? Anlamsızca bakıp uzaklara Denizde gözlerini gördüğümde Duydun mu, anladın mı, düşündün mü sevgimizi

Sen hiç hasreti tattın mı severken , hiç ağladın mı gülerken , sen hiç sevdin mi sevilmiyorken ve hiç ayrılmak istedin mi canından çok severken

Aldanır bizlere kem gözle bakanlar bizler ise en mesut insanlar sil hayalinden o karaktersiz eseri senden senden çok üstündür şu hor gördügün SERSERİ

ne kolumda kelepçe ne yanımda gardiyan ne gönlümde zulüm ne ensemde ölüm o gün yanlız sen olacaksın gülüm

Sevgi güldür ama solmaz Sevenin vadesi dolmaz Sevemeyen ADAM OLMAZ!

KaRaNLıĞıN oRTaSıNSa BiR YeRDeYiM YaLNıZLıĞıN BiLe YaLNıZ KaLMaKTaN KoRKTuĞu KoRKuNuN BiLe DeHŞeTe DüŞTüĞü BiR GeCeDe BiR YıLDıZ KaYıYoR Ve BeN... SeNi DiLiYoRuM

sevgi güzellik ister,güzellik emek ister,güzelliktende öte gülüm yürekte ateş ister.

Her sabah yaşadıgımın farkına varmadan önce seni özledigimin farkına varıyorum.Sensiz bir güne başlamaktansa hiç uyanmamak istiyorummm....

aramayın bizi meyhane köşelerinde.Biz aşk şarabını şişeden içenlerdeniz. Aşk nedir diye sormayın bize.Biz aşk için can verenlerdeniz.

biz ince bel,ela gz,sütun bacak hastası değiliz güzelim gümbür gümbür yürek diledik kavgamızda,ateşin yanına barut barutun yanına ateş olasın diye sevdik ama anlamadılar!!

sen yürü ben gölgen olurum,sen sor ben cevap olurum,sen suç işle ben mahkum olurum,sen iste yeterki aşkım ben herşey olurum

Günaydın sevgilerin en güzeli.. günaydın günümün güneşi.. günaydın kalbimi esir alan sevgili.. günaydın düşlerimin kaynağı.. günaydın sevincim ve kaderim.. günaydın herşeyim..

Kaldırımları üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir adım geLene biz On adım Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolaymı Bu dünyada Serseri Damgası yemek.. Kolaymı be GüzeLim seviLmeden sevmek..!

Hatırlamak Görmek kadar güzel ise,Unutulmak Ölüm kadar acıdır

Aşkı sen öğrettin, ağlamayıda, dertlerin üstüne dert koymayıda hadi öğretsene UNUTMAYIDA

Eğilir başlar... Çatılır kaşlar... En güzel aşklar... Lisede başlar..

Bizim yöremizde kaderimiz doğuştan yazılır.. şiirlerimiz hayatımızı anlatır, sevgim yüreğim kadar mert olur. SENİ UNUTTUM kelimesi sadece mezar taşında olur..

En Güzel Elbisemi Tabutuma Sersinler Yılanlı Akrepli Yerlere Mezarımı Kazsınlar Eğer Seni Unutursam Bebeğim Mezarımın Taşına Şerefsiz Yazsınlar

