2016 Olimpiyatları Brezilya'da Yapılacak!

IOC'den yapılan açıklamada, Brezilya 'daki Zika virüsü tehdidine karşın 2016 Rio Olimpiyat ları'nın iptal edilmesi, ertelenmesi ya da ev sahipliğinin başka bir ülkeye verilmesine gerek görülmediği ancak gelişmelerin yakından izleneceği belirtildi.

Artan Zika virüsü vakaları, oyunların Brezilya'da düzenlenmesi konusunda tartışmalara yol açmıştı. Son olarak, Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Amir Attaran, doğacak çocukların geleceğini düşünmemekle suçladığı IOC ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), olimpiyat oyunlarını erteleyebilecek cesarete sahip olmadığını savunmuştu.

Sivrisinek ısırması dışında, kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkarılan Zika virüsüne ilk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen Zika virüsü, 2015'in mayıs ayında Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsü, hamilelerde bebeğin beyin gelişimini etkileyebiliyor ve doğum sonrasında bebeklerin kafası normalden daha küçük kalabiliyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

WHO tarafından açıklanan son verilere göre Zika virüsü, 2007-2016 yıllarında 44 ülkede görüldü, 33 ülkede ise salgın şeklinde etkili oldu.