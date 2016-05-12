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2016 Olimpiyatları Brezilya'da Yapılacak!

2016 Rio Olimpiyatlarının zika virüsü sebebi ile Brezilya'da yapılmayacağı hakkında haberler yayınlanmıştı. Uluslar Arası Olimpiyat Kongresi haberleri yalanladı. Olimpiyatlar Brezilya'da yapılacak.

2016 Olimpiyatları Brezilya'da Yapılacak!
IOC'den yapılan açıklamada, Brezilya'daki Zika virüsü tehdidine karşın  2016 Rio Olimpiyatları'nın iptal edilmesi, ertelenmesi ya da ev sahipliğinin  başka bir ülkeye verilmesine gerek görülmediği ancak gelişmelerin yakından  izleneceği belirtildi.
 
Artan Zika virüsü vakaları, oyunların Brezilya'da düzenlenmesi  konusunda tartışmalara yol açmıştı. Son olarak, Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Amir Attaran, doğacak çocukların geleceğini düşünmemekle suçladığı IOC ve  Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), olimpiyat oyunlarını erteleyebilecek cesarete sahip  olmadığını savunmuştu.
 
Sivrisinek ısırması dışında, kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı  ortaya çıkarılan Zika virüsüne ilk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika  ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen Zika virüsü,  2015'in mayıs ayında Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.
 
Zika virüsü, hamilelerde bebeğin beyin gelişimini etkileyebiliyor ve  doğum sonrasında bebeklerin kafası normalden daha küçük kalabiliyor. Ateş,  gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri  bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.
 
WHO tarafından açıklanan son verilere göre Zika virüsü, 2007-2016  yıllarında 44 ülkede görüldü, 33 ülkede ise salgın şeklinde etkili oldu.
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