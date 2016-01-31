2016 Öğretmen Atamaları Kontenjanları - 2016 Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak? - Tahmini Branş ve Kadrolar Hangileri?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2015 Ağustos öğretmen atamaları, dershanelerin kapatılmasını öngören düzenlemenin iptali ve öğretmene rotasyon konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı, öğretmen atamalarına ilişkin, "Ağustos ayı içerisinde yapacağız.47 bin yasayla ihtas edilmiş kadrodur. Bu kadrolar bütün kamu kuruluşlarına bütçe kanunları çerçevesinde yasayla ihtas edilir. Bizim de ihtas edilmiş olan kadrodan 37 bininin bu yıl kullanılacağına dair Maliye Bakanlığı kararı var. Biz de ihtas edilmiş kadroların 37 binini bu yıl Ağustos ayında inşallah kullanacağız" dedi.





Atama bekleyen öğretmenler 37 bin atamada branşlara göre kontenjan dağılımını bekliyor. Bu konuda Bakan Nabi AVCI, öğretmen atamalarında kontenjan dağılımlarını mezun sayısına göre yapmadıklarını ihtiyaç sayısına göre yaptıklarını söylemişti: ''Diyelim ki 100 bin öğretmen açığımız var bu açık içinde 3 bin Biyolji öğretmeni ihtiyacımız var bu ihtiyaç tüm açık içinde %3'lük dilime denk geliyor bizim atayacağımız öğretmen sayısı 37 bin işte biyoloji öğretmenleri için 37 binde %3'lük kısma denk gelen sayı kadar kontenjan ayırıyoruz.''

Bakan Avcı, öğretmen atamalarına ilişkin, "Ağustos ayı içerisinde yapacağız. 47 bin yasayla ihtas edilmiş kadrodur. Bu kadrolar bütün kamu kuruluşlarına bütçe kanunları çerçevesinde yasayla ihtas edilir. Bizim de ihtas edilmiş olan kadrodan 37 bininin bu yıl kullanılacağına dair Maliye Bakanlığı kararı var. Biz de ihtas edilmiş kadroların 37 binini bu yıl Ağustos ayında inşallah kullanacağız" dedi.





21 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan veriler göz önüne alınarak ve Bakan AVCI'nın açıklamarı doğrultusunda branşlara göre ihtiyaç sayısını ve genel öğretmen açığı içindeki yüzdesini hesaplayarak 37 bin kadro içindeki tahmini yerleştirmeleri sizler için derledik.

Örnek olarak İngilizce öğretmenliği için 16.479 ihtiyaç var ve bu 131.129 öğretmen ihtiyacında yüzde 12.567'lik kısma gelmekte ve 37 Bin atama sayısında bu yüzdeligin karşılığı 4.650 sayısına denk gelmektedir.

73 Branş toplam Öğretmen ihtiyacının Yüzde 97.6 'lık kısmına ve 37 bin atamada 36.116 kontenjana denk gelmektedir.

NOT: Özür grubu atamalarında mevcut öğretmen ihtiyaç sayısı değişmeyip sadece illerin öğretmen ihtiyacı değişmekte olup branşların illere göre dagılımı için önem arz etmektekdir. Fakat Bilişim Teknoloji öğretmen açığı Kodlama Dersinin müfredata girmesi halinde yapılacak norm güncel eme sonrası ihtiyaç sayısı artabilir. Sürücü kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avcı, "Adaylar zorlanabilirler ama zorlanmaları kendi yararınadır. Eskisi kadar kolay değil sınavlarımız. Böyle olması öncelikle sürücülerimizin lehinedir. Bu zorluğa katlanırsak daha sonra başka acılara katlanmak zorunda kalmayız" dedi.

ROTASYON

Bakan Avcı ayrıca, öğretmenlere rotasyonun uygulanmamasına karar verdiklerini bildirdi. Avcı, ''Dün akşam konuyu Sayın Başbakanımıza da arz ettim. Onun da tavsiyeleri doğrultusunda, Bakanlığımızda da yaptığımız istişare görüşmeleri sonucunda rotasyonun uygulanmamasına karar verildi'' diye konuştu. Yani 15 yılını dolduran öğretmenler herhangi bir şekilde zorunlu olarak başka bir okula atanamayacak. Milli Eğitim Bakanı Avcı Ağustos'ta da 37 bin öğretmenin atamasının yapılacağını bildirdi.

DERSHANE YASASININ İPTALİ

Anayasa Mahkemesi'nin özellikle dershaneleri içeren yasasındaki bazı maddelerle ilgili verdiği iptal kararını değerlendiren Avcı, "Sektör temsilcileriyle de toplantılar düzenleyerek onların da Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği gerekçeli kararlarla ilgili belirttiği konularla ilgili değerlendirmelerini, görüşlerini alarak, ayrıca hukukçularla görüşerek ortaya çıkan boşluğun, Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıkan boşluğun idari düzenlemeyle giderileceği kanaatine vardık. Bununla ilgili yönetmeliğimizi bu hafta içinde yayınlayacağız. Yönetmelik yayınlandığı zaman Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri, bizim yaptığımız düzenlemelerin bu gerekçelerin hangisine nasıl karşılık verdiğini göreceğiz.

Şu anda mevzuatımızda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunumuzda ve ona dayalı olarak tutulmuş olan yönetmeliklerimizde dershane diye bir kurum yok. Hukuki boşluk derken kasttiğimiz de bu, dolayısıyla yasada ve yönetmeliklerde olmayan ama fiilen bugün 1 Eylül'e kadar faaliyetlerinin devam etmesi öngörülmüş olan dershanelerin dönüşebileceği ve Anayasa Mahkemesi kararından işaret edilen genişlikte bir yeni çözüm üretmiş oluyoruz, bunu da sektörle görüşerek yaptık. Dolayısıyla yönetmelik yayınlandığı zaman halen dönüşmemiş olan kurumlarımız da bu yasal çerçevede faaliyetlerini sürdürecek" diye konuştu.

Başbakanlık'a sunulan taslak yönetmeliğe göre; ilk ataması yapılan aday öğretmenler, en az bir yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine alınacak.

Bu değerlendirme müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından ilk dönemde bir, ikinci dönemde iki kez yapılacak.

Nihai puanda 1. değerlendirmenin yüzde 10'u, ikincinin yüzde 30'u, üçüncü değerlendirmenin yüzde 60'ı dikkate alınacak.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2050

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1300

İNGİLİZCE 3450

REHBERLİK 1500

ÖZEL EĞİTİM 750

OKUL ÖNCESİ ÖĞRT. 1800

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 55

YAŞAYAN DİLLET VE LEHÇELER 35

TARİH 595

TÜRKÇE 1850

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT 1450

TESİSAT TEKNOLOJİ VE İKLİMLENDİRME 25

TEKSTİL TEK. 25

TEKNOLOJİ VE TASARIM 210

SOSYAL BİLGİLER 1060

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 2650

SAĞLIK/HEMŞİRELİK 45

SAĞLIK/ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 40

SAĞLIK BİLGİSİ 10

RUSÇA 25

MÜZİK 900

MUHASEBE VE FİNANSMAN 150

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ 110

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI 130

METAL TEKNOLOJİSİ 50

MATEMATİK 1400

FRANSIZCA 20

MATBAA 20

MAKİNE TEK. 60

KUYUMCULUK TEK. 15

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZ. 40

KİMYA TEK. 550

İ.H.L. MESLEK DERSLERİ 170

GRAFİK VE FOTOGRAF 20

GÖRSEL SANATLAR 250

GİYİM ÜRETİM TEK. 120

GIDA TEKNOLOJİSİ 60

FİZİK 500

FEN BİLİMLERİ 1450

FELSEFE 165

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 25

ELEKTRİK TEK. 180

EL SANATLAR TEK./NAKIŞ 110

EL SANATLAR TEK./EL SANATLAR 105

DİN KÜLTÜRÜ 1900

ÇOCUK GELİŞİMİ 110

COĞRAFYA 550

BÜRO YÖNETİMİ 50

BİYOLOJİ 850

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 800

BEDEN EĞİTİMİ 1200

ALMANCA 200

ARAPÇA 150

ADALET 10