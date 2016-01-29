2016 öğretmen Atamaları Kontenjan Dağılımı - 2016 Şubat Öğretmen Ataması Olacak mı? - Hangi Bölümden Kaç Öğretmen Alınacak?

2016 Şubat öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 37 bin öğretmen atama kadrosunun branş dağılımını yayımladı. 15 Eylül atamalarından sonra atanamayan öğretmen adayları Kasım ayında ikinci bir atama umudunu taşıyor. İkinci atamalar genelde Şubat ayında yapılıyor. Şubat ataması tahmini branş dağılımı ve hangi bölümden kaç öğretmen alınacak?



MEB Şubat 2016'da öğretmen ataması yapma kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan Şubat ayı öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi. Nabi Avcı, Şubat 2016'da öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

MEB Eğitim Bilişim Ağı-EBA'nın tanıtım toplantısı sonrası bir televizyon programına katılan Nabi Avcı, Şubat'ta atama yapılacak öğretmen sayısını da açıkladı.

Bakan Avcı, Şubat 2016'da 10 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.





Milli Eğitim Bakanlığı 15 Eylül'de yapılacak 37 bin öğretmen atama kadrosunun branş dağılımını yayımladı.





2015 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU





Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 37.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 4-10 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.





MEBBİS ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





Atamalar 15 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.





I. Atamaların duyurulması, tebligat ve göreve başlama





1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.





2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır.





3. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.





4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.





5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.





6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir.





7. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:





a) Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,





b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),





c) Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),





ç) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,





d) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,





e) Milli sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,





f) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,





g) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).





İ. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler





- Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı halde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.