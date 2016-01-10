2016 LYS sonucuna göre üniversite tercihi taban puanı - İl İl Üniversite alan bölümü taban puanları ve kontenjanları

Anestezi Bölümü Taban Puanları

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları

Adalet Bölümü Taban Puanları

Arıcılık Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık

Aşçılık Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları

Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları

Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

Basın ve Yayıncılık Bölümü Taban Puanları

Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanları

Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanları

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanları

Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanları

Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık

Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanları

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları

Diyaliz Bölümü Taban Puanları

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Elektrik Bölümü Taban Puanları

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanları

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları

Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları

Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanları

Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Eser Koruma Bölümü Taban Puanları

Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Ev İdaresi Bölümü Taban Puanları

Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları

Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları

Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanları

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Fındık Eksperliği Bölümü Taban Puanları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları

Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanları

Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanları

Gemi Makineleri İşletme Bölümü Taban Puanları

Geoteknik Bölümü Taban Puanları

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanları

Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları

Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanları

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları

İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanları

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

İlahiyat Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları

İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları

İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

İpek Böcekçiliği Bölümü Taban Puanları

İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları

İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları

İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Kağıt Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanları

Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Puanları

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Lastik ve Plastik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Lojistik Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Maden Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Makine Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Makine Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Taban Puanları

Maliye Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Mantarcılık Bölümü Taban Puanları

Marina İşletme Bölümü Taban Puanları

Marka İletişimi Bölümü Taban Puanları

Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları

Mekatronik Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanları

Metalurji Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanları

Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanları

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanları

Odyometri Bölümü Taban Puanları

Optisyenlik Bölümü Taban Puanları

Organik Tarım Bölümü Taban Puanları

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanları

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanları

Oto Boya ve Karoseri Bölümü Taban Puanları

Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanları

Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Perfüzyon Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü Taban Puanları

Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Radyoterapi Bölümü Taban Puanları

Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanları

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü Taban Puanları

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Seracılık Bölümü Taban Puanları

Seramik Cam ve Çinicilik Bölümü Taban Puanları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanları

Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları

Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları

Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Su Ürünleri Bölümü Taban Puanları

Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları

Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Şeker Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanları

Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanları

Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanları

Tarımsal Ürünler Muhafaza Depolama Teknolojisi Taban Puanları

Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanları

Tohumculuk Bölümü Taban Puanları

Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanları

Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanları

Yağ Endüstrisi Bölümü Taban Puanları

Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanları

Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanları

Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları

Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları

İstediğiniz Taban puanları bizlere söylerek YGS 2016 Taban puanı sizlere iletelim!

TABAN PUAN-1 =140 puan (Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır.

Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği ( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir.

Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir.

Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır.

2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler

TABAN PUAN-2 =180 puan (İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.

TABAN PUAN-3 =180 puan (Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler.

Adaylar 6 YGS puan türü (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS’den en az 180 puan almalıdır.

NOT: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS sınav sonuçları açıklandı. YGS'ye giren Üniversite adayları 2016 sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr sitesinden öğrenebilirler. İlgili linke ulaşmak için aşağıdaki resme tıklamanız yeterli olacaktır.

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları