2016 LYS sonucuna göre üniversite tercihi taban puanı - İl İl Üniversite alan bölümü taban puanları ve kontenjanları

İşte YGS puan türlerine göre öğrenci alan yükseköğretim programlarından bazıları:
YGS-1: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makina, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi
YGS-2: Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Boya Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Kağıt Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi
YGS-4: Aşçılık, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, Görsel İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm Animasyonu, Marka İletişimi
NOT: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS sınav soruları erişime açıldı. YGS 2016 soru kitapçığı ve cevap anahtarı https://ais.osym.gov.tr sitesinde adaylara açıldı. İlgili linke ulaşmak için aşağıdaki resme tıklamanız yeterli olacaktır.
YGS-5: Basım ve Yayın Teknolojileri, Emlak ve Emlak Yönetimi, İkram Hizmetleri, Kooperatifçilik, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Mimari Restorasyon, Otobüs Kaptanlığı, Posta Hizmetleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri
YGS-6: Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Çay Eksperliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu ve Kadastro, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Pazarlama gibi bölümlere girilebilecek. YGS Puanı ile girilecek 2 Yıllık Fakulte isimleri!
Anestezi Bölümü Taban Puanları
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları
Adalet Bölümü Taban Puanları
Arıcılık Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık
Aşçılık Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanları
Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanları
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
Basın ve Yayıncılık Bölümü Taban Puanları
Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanları
Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları
Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanları
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanları
Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanları
Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları Önlisans 2 Yıllık
Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları
Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanları
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları
Diyaliz Bölümü Taban Puanları
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Elektrik Bölümü Taban Puanları
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanları
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları
Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanları
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Eser Koruma Bölümü Taban Puanları
Et ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Ev İdaresi Bölümü Taban Puanları
Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları
Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanları
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Fındık Eksperliği Bölümü Taban Puanları
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları
Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanları
Gemi İnşaatı Bölümü Taban Puanları
Gemi Makineleri İşletme Bölümü Taban Puanları
Geoteknik Bölümü Taban Puanları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanları
Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanları
Hava Lojistiği Bölümü Taban Puanları
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Bölümü Taban Puanları
İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
İlahiyat Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları
İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanları
İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanları
İpek Böcekçiliği Bölümü Taban Puanları
İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları
İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Taban Puanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanları
İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Kağıt Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kooperatifçilik Bölümü Taban Puanları
Kozmetik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Puanları
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanları
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Lojistik Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Maden Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Makine Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Makine Resim ve Konstrüksiyon Bölümü Taban Puanları
Maliye Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Mantarcılık Bölümü Taban Puanları
Marina İşletme Bölümü Taban Puanları
Marka İletişimi Bölümü Taban Puanları
Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanları
Mekatronik Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanları
Metalurji Bölümü Taban Puanları ( 2 Yıllık )
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanları
Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanları
Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Taban Puanları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanları
Odyometri Bölümü Taban Puanları
Optisyenlik Bölümü Taban Puanları
Organik Tarım Bölümü Taban Puanları
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanları
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanları
Oto Boya ve Karoseri Bölümü Taban Puanları
Otobüs Kaptanlığı Bölümü Taban Puanları
Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanları
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Perfüzyon Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü Taban Puanları
Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Radyoterapi Bölümü Taban Puanları
Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanları
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü Taban Puanları
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Seracılık Bölümü Taban Puanları
Seramik Cam ve Çinicilik Bölümü Taban Puanları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban Puanları
Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları
Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları
Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Su Ürünleri Bölümü Taban Puanları
Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
Sulama Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Şeker Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Tahribatsız Muayene Bölümü Taban Puanları
Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanları
Tarımsal İşletmecilik Bölümü Taban Puanları
Tarımsal Ürünler Muhafaza Depolama Teknolojisi Taban Puanları
Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanları
Tohumculuk Bölümü Taban Puanları
Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanları
Turizm Rehberliği Bölümü Taban Puanları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Taban Puanları
Yağ Endüstrisi Bölümü Taban Puanları
Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanları
Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanları
Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları
Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanları
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları İstediğiniz Taban puanları bizlere söylerek YGS 2016 Taban puanı sizlere iletelim!
TABAN PUAN-1 =140 puan (Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır.
Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği ( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir.
Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir.
Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır.
2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler
TABAN PUAN-2 =180 puan (İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir.
TABAN PUAN-3 =180 puan (Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler.
Adaylar 6 YGS puan türü (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS’den en az 180 puan almalıdır.
NOT: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS sınav sonuçları açıklandı. YGS'ye giren Üniversite adayları 2016 sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr sitesinden öğrenebilirler. İlgili linke ulaşmak için aşağıdaki resme tıklamanız yeterli olacaktır.