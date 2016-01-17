2016 KYK Burslarına Ne Zaman Zam Yapılacak? - Öğrenci Bursları Ne Kadar Olacak?

2016 burslar ne kadar olacak ? KYK burslarına ne zaman zam yapılacak ? Öğrenci bursları ne kadar olacak ? KYK burs başvuruları yarın sona eriyor. Başvuru yapan veya daha önce burs almaya hak kazanan öğrenciler 2016 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağını ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2016 burs ücretleri haberimizde...



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuruları 21 Ekim tarihi itibariyle başladı. KYK burs başvuruları için son gün yarın yani 4 Kasım Çarşamba.





KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır?





KYK kredi ve burs başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi internet adresi olan http://yurtkur.gsb.gov.tr/ üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler bu siteyi kullanarak burs ve kredi başvurularını kolayca tamamlayabilecekler. Kredi ve burs başvurularınızı aşağıdaki link üzerinden kolayca yapabilirsiniz.





E Devlet üzerinden KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır?





KYK kredi ve burs başvurusu yapmanın bir diğer yolu ise e devlet. Bu yıl burs ve kredi başvurusu e devlet üzerinden de yapılabilecek. Öğrenciler e devlet portalı üzerindeki "e hizmetler" içerisinden "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" adı altında yer alan hizmetlerden faydalanarak burs ve kredi başvurularını ve onay işlemlerini tamamlayabilecekler. E devlet üzerinden KYK burs başvurusu yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz





Başbakan Ahmet Davutoğlu katıldığı bir mitingde vaatlerini açıklarken tek başına iktidar olmaları halinde öğrencilerin burslarına zam yapacaklarını açıkladı. Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; “Öğrencilerimizin 330 lira olan burs miktarlarını yılbaşından itibaren 400 liraya çıkarıyoruz. 330 liradan 400 liraya Enflasyonun çok üzerinde” şeklinde konuştu.





KYK bursu ne kadar?





Lisans öğrencilerine aylık 330 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 660 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 990 lira kredi veya burs ödemesi yapılıyor. Ayrıca başarılı öğrencileri teşvik amacıyla ÖSYM sınavında her puan türünde ilk 100'e giren öğrenciye ve amatör spor dallarında milli olmuş öğrencilere de 990 lira veriliyor. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burslarına zam yapılması bekleniyor. KYK burslarının 2016 yılı itibariyle 400 lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.





KYK'dan burs ve kredi kazananlara ödemeler Ocak 2016'dan itibaren yapılacak.





KYK bursuna kimler başvuru yapabilir?





- Ön lisans öğrencileri

- Lisans öğrencileri

- Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

- Vakıf Üniversitesi öğrencileri

- LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)

- Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler

- Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler