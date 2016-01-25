2016 Ehliyet Sınavı Başvuruları Tarihleri ve şartları

2016 Ehliyet Sınav Başvuruları ve Tarihleri. 2016 Ehliyet Sınavı MEB tarafından sınav tarihleri duyuruldu. MTSAS Ehliyet Sınav Tarihleri ve başvuru bilgileri yayınlandı. İşte 2016 Ehliyet almak isteyen adaylar ve şartları.



2015 senesinde belkide yepyeni ehliyet sahibi olan sürücü adayları oldu. Belli kursların ardından sürücü adayları istedikleri hedefe ulaşarak kendilerince çok güzel bir başarı elde etmeyi bildiler. Ehliyet belgesine sahip olan kişiler artık trafiğe arabalarıyla çıkabilecek ve en iyi şekilde yollarda otomobilleriyle beraber dolaşabilecekler. 2015 senesinde düzenlenen ehliyet sınavları sona erdi ve artık yeni yılda yani 2016'da düzenlenecek olan sınavları beklemeye koyuldu tüm yeni sürücü adayları.



Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi verdi !

Tam bu sınavların zamanı beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuyla alakalı yepyeni bir sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu bildiride birçok bilgi yer aldı ve yeni sürücü adaylarının ne zaman yapılacak olan sınavlara başvuru yapabileceği de en iyi şekilde gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklama sonrasında sürücü belgesi almak amacıyla kurslara gezen şahısların hangi gün sınava girmek amacıyla başvuru yapacakları ve sınav tarihlerini öğrendiler. Bu çok önemli konu ile ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgileri sizler için en iyi dürüst biçimde buraya yazacağız.

2016 senesinde yapılacak olan MTSAS Ehliyet Sınav Tarihleri hangi günler ?

Ehliyet için ilk sınav Ocak 2016 Cumertesi günü yapılacak.

Sürücü belgesi için ikinci sınav Mart 2016 Cumartesi tarihinde düzenlenecek.

Ehliyet sınavının üçüncüsü Haziran 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sürücü belgesini almak isteyen sürücü adayları 4. sınavlarını Ağustos 2016 Cumartesi günü yapacak.

Sürücü belgesi sınavının beşincisi Ekim 2016 tarihinde yapılacak.

Sürüvü belgesinin son sınavı ise Aralık 2016 Cumartesi tarihi günü yapılacak ve bu durum sonlandırılacak.

2016 yılında gerçekleştirilecek olan Direksiyon sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanır ?

10 Ocak 2016 gerçekleştirilecek olan sınavın sonucu 20 Ocak 2016 tarihinde açıklanacak.

21 Mart 2016 tarihinde düzenlenecek olan direksiyon sınavının sonucu 31 Mart 2016 tarihinde açıklanacak.

27 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan direksiyon sınavı kesin sonucu 7 Temmuz 2016 tarihinde açıklanacak.

22 Ağustos 2016'de yapılacak olan sınavın sonuçları ise 2 Eylül 2016 tarihinde açıklanacak.

10 Ekim 2016'da düzenlenecek olan önemli direksiyon sınavının sonucu 20 Ekim 2016'da yetkili kurum açıklanacak.

12 Aralık 2016'da yapılacak olan sınavın sonuç tarihi 22 Aralık 2016 olacaktır.