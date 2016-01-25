2016 Ehliyet Sınavı Başvuruları Tarihleri ve şartları

2016 Ehliyet Sınav Başvuruları ve Tarihleri. 2016 Ehliyet Sınavı MEB tarafından sınav tarihleri duyuruldu. MTSAS Ehliyet Sınav Tarihleri ve başvuru bilgileri yayınlandı. İşte 2016 Ehliyet almak isteyen adaylar ve şartları.
2015 senesinde belkide yepyeni ehliyet sahibi olan sürücü adayları oldu. Belli kursların ardından sürücü adayları istedikleri hedefe ulaşarak kendilerince çok güzel bir başarı elde etmeyi bildiler. Ehliyet belgesine sahip olan kişiler artık trafiğe arabalarıyla çıkabilecek ve en iyi şekilde yollarda otomobilleriyle beraber dolaşabilecekler. 2015 senesinde düzenlenen ehliyet sınavları sona erdi ve artık yeni yılda yani 2016'da düzenlenecek olan sınavları beklemeye koyuldu tüm yeni sürücü adayları.
2016 Ehliyet Sınav Başvuruları ve Tarihleri. 2016 Ehliyet Sınavı MEB tarafından sınav tarihleri duyuruldu. MTSAS Ehliyet Sınav Tarihleri ve başvuru bilgileri yayınlandı. İşte 2016 Ehliyet almak isteyen adaylar ve şartları.