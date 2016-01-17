2016 E-Okul Takdir Teşekkür belgesi nasıl alınır? - E-Okul VBS Ders karne notu Öğren Sorgula

E okul veli bilgilendirme servisinde öğrencilerin karne notlarından devamsızlıklarına Teog sonuçlarından diğer tüm sınav sonuçlarına öğrenmeniz mümkün olacaktır. E okul sistemine giriş tamamen ücretsiz olup gerekli alnları doldurarak sisteme kolaylıkla giriş yapabileceksinzi.

İlk olarak yazının sonunda verdiğimiz ilgili linke tıklayınız. e-Okul notlarına ulaşmanız için sizden birkaç bilgi istenecektir. Bunlar öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıdır. Bunları dikkatli bir şekilde doldurunuz. Güvenlik kodu kısmına kutucukta bulunan harf ve rakamları giriniz ve son olarak tamam butonuna tıklayınız. Açılan sayfanın sol kısmında yer alan not bilgisi sekmesinden E Okul notlarına ulaşabilirsiniz. E okul giriş yap E okul veli bilgilendirme sistemimiz ile dünyaya örnek bir durumdayız.E hızlı veli okul iletişimini kullanan ülke olarak öğrencilerin karne notlarını velilere bildiren bir program kullanıyoruz.Hem öğretmenler,hem veliler hem de öğrenciler e okul veli bilgilendirme sistemini kullanarak güncel bilgilere sahip olabiliyorlar.

E okulda bulunan ve öğrenmenizi kolaylaştıran bilgiler aşağıda verilmiştir.

E - OKUL KARNE NOTLARI

E - OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ

E - OKUL TEOG PUANLARI

E - OKUL OKUNAN KİTAP SAYISI

E - OKUL SEÇMELİ DERSLER

E okul veli bilgilendirme sistemine ( e - okul vbs ) Tc kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılabiliyor. Daha sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek e - okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapılıyor. Karne notları e okuldan nasıl öğrenilir? Öğrencinizin TC kimlik numarasını ve sınıf numarasını girerek karne notunu e okuldan öğrenebilirsiniz.Aynı zamanda e okul veli bilgilendirme sistemi ile teog sınav sonuçları ve yazılı sonuçlarınada ulaşabilirsiniz. E okul ayrıca öğrencinin devamsızlık bilgilerini de sizlere sunmaktadır.