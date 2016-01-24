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2015 Eylül İlk Atama Hangi Bölüm Kaç Puanla Kapattı? - Öğretmen Atama Sonuçları Taban Puanları

Binlerce öğretmen adayının sonuçlarını beklediği 2015 Eylül İlk Atama Hangi Bölüm Kaç Puanla Kapattı? - Öğretmen Atama Sonuçları Taban Puanları gibi sorularınızın yanıtını haber sitemizde güncel olarak bulabileceksiniz

2015 Eylül İlk Atama Hangi Bölüm Kaç Puanla Kapattı? - Öğretmen Atama Sonuçları Taban Puanları
 

Öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 37.000 öğretmen aday kadroya kavuştu.

2015-2016 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala bugün 37.000 öğretmen adayının ataması yapıldı.Uzun süredir atama bekleyen öğretmenlerin atama sonuçları saat 11.00′da ilan edildi.

Başvurular gibi atama işlemleri de elektronik ortamda yapıldı. Ancak sosyal bilgiler ve coğrafya öğretmenlerinin ataması için "yargı" kararı beklenecek

Öğretmen atamaları taban puanları 2015 için MEB'den açıklama geldi. MEB öğretmen atama taban puanları 2015'e ilişkin atama.meb.gov.tr'ye bilgi notu düştü.

MEB açıklamada, "Minimum puanları içeren sonuçlar daha sonra yayınlanacaktır" dedi. 

Öğretmen atamaları taban puanları tam listesi yakın bir tarihte MEB İnsan Kaynakları sitesi atama.meb.gov.tr'den açıklandı.

Eylül 2015 öğretmen atamaları taban puanları için tıklayınız

50 VE ÜZERİ PUAN

İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması yapılacak. İlk kez ataması yapılacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile takip etti.

Ancak 988 kadro ayrılan sosyal bilgiler ile 321 atama yapılacak coğrafya öğretmenlerinin atamaları yapılmayacak. Zaten bu öğretmenler başvuru da yapamadı. Çünkü geçtiğimiz 12 Temmuz'da ve sonuçları 28 Temmuz'da açıklanan KPSS'de Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) yer alan sorularda hata olduğu gerekçesiyle eğitimciler soruların iptali istemiyle yargıya gitti. Dava sonuçlanmadığı için bu öğretmenlerin puanları daha hesaplanmadı. İki branşta toplam 1309 öğretmen atanmak için "yargı" kararını bekleyecek.

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