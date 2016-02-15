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2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym Tüm Sınavları - Hangi Sınav Hangi Tarihte? - Sınav Takvimi Gop

2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym Tüm Sınаvlаrı - Hаngi Sınav Hаngi Tаrihtе? - Sınav Takvimi Gоp Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 15 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi tаrihindе yаyınlаnаn haberimizde. Yüksеköğrеtim kurumlаrındа ön lisans, lisans veya lisаnsüstü öğrеnim görеcеk аdаylаrın puаn sırаlаmаsınа görе tеspiti veya yеrlеştirilmеsi ile yüksеköğrеtim kurumlаrındа аtаmа veya yüksеlmеlеrdе еsаs аlınаn sınаvlаr оlmаk üzеrе, ulusal ve uluslararası hеr türlü bilim, yеtеnеk veya yаbаncı dil sınаvlаrı ile gеrеktiğindе yеrlеştirmе işlеmlеrini yаpаn ÖSYM 2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde.

2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym Tüm Sınavları - Hangi Sınav Hangi Tarihte? - Sınav Takvimi Gop

 2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym resmi sitesinde ilan edilmektedir.2015-2016 yılı ÖSYM'nin yaptığı sınavların tarihleri ne? Sınavlara başvuru tarihleri ne zaman? Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapan ÖSYM 2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde...


ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında merkezi Ankara olarak kurulmuş olan devlet kurumudur.

ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.

ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlar aşağıda liste halinde düzenlenmiştir.


ÖSYM'nin Yaptığı Bazı Sınavlar...

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)

Yabancı Dil Sınavı (YDS)

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Yılda 12 kez )

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)

Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )

TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS ; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.)

Sınavlara Girerken Gerekli Belgeler

Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; kimlik kartı ve adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınan ve/veya Başkanlıkça adaylara gönderilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayıngüncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.

Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerîöğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmez.

Yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir ve ikinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilir. Başka bir ülkenin vatandaşları için de o ülkeye ait pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir.

Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.

SINAV TAKVİMİ


Sıra

Sınavın Adı

Sınav Tarihi

Başvuru Tarihleri

 1. 

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/1) 

24.01.2015

08.01.2015
12.01.2015

2.

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/2)

21.02.2015

05.02.2015
09.02.2015

   3.  

 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2015-DİB-MBSTS  

22.02.2015

22.12.2014
31.12.2014

4.

 Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2015-JANA

07.03.2015

21.01.2015
03.02.2015

5.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2015-YGS

15.03.2015

05.01.2015
19.01.2015

6.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/3)

28.03.2015

12.03.2015
16.03.2015

7.

 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
2015-Kaymakamlık

28.03.2015

05.02.2015
18.02.2015

8.

 Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavı
2015-Başbakanlık GYS

04.04.2015

25.02.2015
03.03.2015

9.

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 
2015-YDS İlkbahar Dönemi

05.04.2015

12.02.2015
25.02.2015

10.

 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-TUS İlkbahar Dönemi

12.04.2015

19.02.2015
04.03.2015

11.

 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi

12.04.2015

19.02.2015
04.03.2015

12.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/4)

18.04.2015

02.04.2015
06.04.2015

13.

 Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2015-ALS

19.04.2015

19.02.2015
05.03.2015

14.

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-ALES İlkbahar Dönemi

10.05.2015

19.03.2015
31.03.2015

15.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/5)

16.05.2015

30.04.2015
05.05.2015

16.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Mayıs Dönemi)
2015-İSG Mayıs Dönemi

23.05.2015

26.03.2015
08.04.2015

17.

 2015-Adalet Bakanlığı-1
2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim  Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim  ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari  Yargı Hakim  Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı-Avukat)

30.05.2015

24.03.2015
06.04.2015

18.

 Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 
2015-LYS4

13.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

19.

 Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2015-LYS1

14.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

20.

 Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 
2015-LYS5

14.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

21.

 Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 
2015-LYS2

20.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

22.

 Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 
2015-LYS3

21.06.2015

08.04.2015
21.04.2015

23.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/6)

27.06.2015

11.06.2015
15.06.2015

24.

 Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik

04.07.2015
05.07.2015

06.05.2015
21.05.2015

25.

 Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

12.07.2015

06.05.2015
 21.05.2015

26.

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
2015-KİT İç Denetçi

25.07.2015

27.05.2015
09.06.2015

27.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/7)

25.07.2015

09.07.2015
13.07.2015

28.

 Dikey Geçiş Sınavı
2015-DGS

26.07.2015

22.05.2015
04.06.2015

29.

 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
2015-Mühendislik Tamamlama

26.07.2015

11.06.2015
24.06.2015

30.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/8)

22.08.2015

06.08.2015
10.08.2015

31.

 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-YDS Sonbahar Dönemi

13.09.2015

09.07.2015
23.07.2015

32.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/9)

19.09.2015 

03.09.2015
07.09.2015

33.

 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 
2015-DUS 

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

34.

 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 
2015-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

35.

 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-TUS Sonbahar Dönemi

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

36.

 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi

20.09.2015

18.08.2015
27.08.2015

37.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/10)

17.10.2015

01.10.2015
05.10.2015

38.

 Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı
2015-MHUY

07.11.2015

10.09.2015
16.09.2015
(Ön başvuru)
29.09.2015
07.10.2015
(Başvuru)

39.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/11)

21.11.2015

05.11.2015
09.11.2015

40.

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-ALES Sonbahar Dönemi

 22.11.2015

01.10.2015
14.10.2015

41.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Aralık Dönemi)
2015-İSG Aralık Dönemi

 05.12.2015

15.10.2015
28.10.2015

 42. 

 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2015-YDUS

13.12.2015

22.10.2015
04.11.2015

43.

 2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/12)

19.12.2015

03.12.2015
07.12.2015


2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde güncellenecektir.
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