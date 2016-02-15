2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym Tüm Sınavları - Hangi Sınav Hangi Tarihte? - Sınav Takvimi Gop

2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym resmi sitesinde ilan edilmektedir.2015-2016 yılı ÖSYM'nin yaptığı sınavların tarihleri ne? Sınavlara başvuru tarihleri ne zaman? Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapan ÖSYM 2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde...



ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında merkezi Ankara olarak kurulmuş olan devlet kurumudur.



ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.



ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlar aşağıda liste halinde düzenlenmiştir.





ÖSYM'nin Yaptığı Bazı Sınavlar...





Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)

Yabancı Dil Sınavı (YDS)

2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Yılda 12 kez )

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)

Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )

TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS ; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.)



Sınavlara Girerken Gerekli Belgeler



Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; kimlik kartı ve adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınan ve/veya Başkanlıkça adaylara gönderilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayıngüncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.



Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerîöğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.



Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmez.



Yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir ve ikinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilir. Başka bir ülkenin vatandaşları için de o ülkeye ait pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.



Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir.

