2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym Tüm Sınavları - Hangi Sınav Hangi Tarihte? - Sınav Takvimi Gop

2015 - 2016 Yılı Sınav Takvimi Ösym resmi sitesinde ilan edilmektedir.2015-2016 yılı ÖSYM'nin yaptığı sınavların tarihleri ne? Sınavlara başvuru tarihleri ne zaman? Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapan ÖSYM 2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde...
ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında merkezi Ankara olarak kurulmuş olan devlet kurumudur.
ÖSYM, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kurulmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.
ÖSYM'nin yaptığı bazı sınavlar aşağıda liste halinde düzenlenmiştir.
ÖSYM'nin Yaptığı Bazı Sınavlar...
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
Yabancı Dil Sınavı (YDS)
2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS) ( Yılda 12 kez )
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı ( JANA)
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS)
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( DUS )
TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ( STS ; İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi )
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.)
Sınavlara Girerken Gerekli Belgeler
Adaylar Başkanlıkça yapılan sınavlara; kimlik kartı ve adaylar tarafından ÖSYM sisteminden alınan ve/veya Başkanlıkça adaylara gönderilen sınava giriş ve kimlik belgesi ile girerler. Üzerinde adayıngüncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmez.
Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve yaşları nedeniyle nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunmayan belirli yaşı ikmal etmeyen askerîöğrenciler için askerî kimlik belgesi, kimlik kartı olarak kabul edilebilir.
Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmez.
Yurt dışında yapılan sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir ve ikinci fıkrada belirtilen kimlik belgeleri kabul edilir. Başka bir ülkenin vatandaşları için de o ülkeye ait pasaport veya nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi kimlik belgesi sınavlara girişte geçerli kimlik kartı olarak kabul edilebilir.
Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna dahil olup olmadığına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan tüm görevlilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir.
Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.
SINAV TAKVİMİ
|
Sıra
|
Sınavın Adı
|
Sınav Tarihi
|
Başvuru Tarihleri
|
1.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/1)
|
24.01.2015
|
08.01.2015
|
2.
|
2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
|
21.02.2015
|
05.02.2015
|
3.
|Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2015-DİB-MBSTS
|
22.02.2015
|
22.12.2014
|
4.
|Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2015-JANA
|
07.03.2015
|
21.01.2015
|
5.
|
Yükseköğretime Geçiş Sınavı
|
15.03.2015
|
05.01.2015
|
6.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/3)
|
28.03.2015
|
12.03.2015
|
7.
|İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı
2015-Kaymakamlık
|
28.03.2015
|
05.02.2015
|
8.
|Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavı
2015-Başbakanlık GYS
|
04.04.2015
|
25.02.2015
|
9.
|Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-YDS İlkbahar Dönemi
|
05.04.2015
|
12.02.2015
|
10.
|Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-TUS İlkbahar Dönemi
|
12.04.2015
|
19.02.2015
|
11.
|Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi
|
12.04.2015
|
19.02.2015
|
12.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/4)
|
18.04.2015
|
02.04.2015
|
13.
|Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2015-ALS
|
19.04.2015
|
19.02.2015
|
14.
|Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2015-ALES İlkbahar Dönemi
|
10.05.2015
|
19.03.2015
|
15.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/5)
|
16.05.2015
|
30.04.2015
|
16.
|İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Mayıs Dönemi)
2015-İSG Mayıs Dönemi
|
23.05.2015
|
26.03.2015
|
17.
|2015-Adalet Bakanlığı-1
2015 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-Adli Yargı-Avukat)
2015 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2015-İdari Yargı-Avukat)
|
30.05.2015
|
24.03.2015
|
18.
|Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler)
2015-LYS4
|
13.06.2015
|
08.04.2015
|
19.
|Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2015-LYS1
|
14.06.2015
|
08.04.2015
|
20.
|Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil)
2015-LYS5
|
14.06.2015
|
08.04.2015
|
21.
|Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri)
2015-LYS2
|
20.06.2015
|
08.04.2015
|
22.
|Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)
2015-LYS3
|
21.06.2015
|
08.04.2015
|
23.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/6)
|
27.06.2015
|
11.06.2015
|
24.
|Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik
|
04.07.2015
|
06.05.2015
|
25.
|Kamu Personel Seçme Sınavı
2015-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
|
12.07.2015
|
06.05.2015
|
26.
|Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
2015-KİT İç Denetçi
|
25.07.2015
|
27.05.2015
|
27.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/7)
|
25.07.2015
|
09.07.2015
|
28.
|Dikey Geçiş Sınavı
2015-DGS
|
26.07.2015
|
22.05.2015
|
29.
|Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
2015-Mühendislik Tamamlama
|
26.07.2015
|
11.06.2015
|
30.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/8)
|
22.08.2015
|
06.08.2015
|
31.
|Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-YDS Sonbahar Dönemi
|
13.09.2015
|
09.07.2015
|
32.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/9)
|
19.09.2015
|
03.09.2015
|
33.
|Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2015-DUS
|
20.09.2015
|
18.08.2015
|
34.
|Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2015-STS DİŞ HEKİMLİĞİ
|
20.09.2015
|
18.08.2015
|
35.
|Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-TUS Sonbahar Dönemi
|
20.09.2015
|
18.08.2015
|
36.
|Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi
|
20.09.2015
|
18.08.2015
|
37.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/10)
|
17.10.2015
|
01.10.2015
|
38.
|Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı
2015-MHUY
|
07.11.2015
|
10.09.2015
|
39.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/11)
|
21.11.2015
|
05.11.2015
|
40.
|Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2015-ALES Sonbahar Dönemi
|
22.11.2015
|
01.10.2015
|
41.
|İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (Aralık Dönemi)
2015-İSG Aralık Dönemi
|
05.12.2015
|
15.10.2015
|
42.
|Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2015-YDUS
|
13.12.2015
|
22.10.2015
|
43.
|2015 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2015/12)
|
19.12.2015
|
03.12.2015
2015-2016 yılı sınav takvimi haberimizde güncellenecektir.