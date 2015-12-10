20 Çalışanını ücretsiz izine çıkaran Rus firması üretime ara verdiğini açıkladı

Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi olan GAZ'ın distribütörlüğünü alan Mersa Otomotiv'in 2012 yılında Söğütlü'de kurduğu montaj tesisi, Gaz Grup İcra Kurulu Başkanı Bo Inge Andersson ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alexandre Novak'ın katıldığı törenle açılmıştı.

Yılda 12 bin ticari aracın üretilmesi planlanan, Rusya'dan gelen teknik elemanların da çalıştığı montaj tesislerinde üretime ara verildi. Yaklaşık 20 çalışan ise ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın yeni model için üretime ara verdiği öğrenilirken, Mersa Otomotiv yetkilileri üretimin durdurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadılar.