Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Çalışanını ücretsiz izine çıkaran Rus firması üretime ara verdiğini açıkladı

Sakarya Söğüt ilçesinde bulunan Rus montaj fabrikası yaklaşık 20 çalışanına ücretsiz izin vererek üretimi durdurduğunu açıkladı, Mersa Otomotiv markası 2012 yılında kurulmuştu

20 Çalışanını ücretsiz izine çıkaran Rus firması üretime ara verdiğini açıkladı
 Sakarya Söğüt ilçesinde bulunan Rus montaj fabrikası yaklaşık 20 çalışanına ücretsiz izin vererek üretimi durdurduğunu açıkladı, Mersa Otomotiv markası 2012 yılında kurulmuştu
Rusya'nın en büyük ticari araç üreticisi olan GAZ'ın distribütörlüğünü alan Mersa Otomotiv'in 2012 yılında Söğütlü'de kurduğu montaj tesisi, Gaz Grup İcra Kurulu Başkanı Bo Inge Andersson ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alexandre Novak'ın katıldığı törenle açılmıştı.

Yılda 12 bin ticari aracın üretilmesi planlanan, Rusya'dan gelen teknik elemanların da çalıştığı montaj tesislerinde üretime ara verildi. Yaklaşık 20 çalışan ise ücretsiz izne çıkarıldı. Fabrikanın yeni model için üretime ara verdiği öğrenilirken, Mersa Otomotiv yetkilileri üretimin durdurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadılar.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Rus Firmasıüretimücretsiz Izin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.