20 Aralık Pazar günü İstanbul'da tam 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılayan BEDAŞ ve AYEDAŞ şirketleri, 20 Aralık Pazar günü bazı ilçelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul'un Avrupa Yakası’nda 9 ve Anadolu Yakası'nda 7 ilçesinde 20 Aralık Pazar günü elektrik kesintisiuygulanacak. Avrupa Yakası’nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Fatih, Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Anadolu Yakası’nda Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Kadıköy ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 20 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul’un 9 ilçesinde belirli süre ile yatırım ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, belli bölge ve saatlerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada ise bakım-onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Anadolu Yakası’nın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Avrupa Yakası’nda 9 ilçede enerji kesintisi uygulanacak

Başakşehir’de yapılacak olan yatırım çalışması nedeniyle 08:30-18:00 saatleri arasında Başakşehir, Kayabaşı Sanayi Bölgesi ve civarına,

Gaziosmanpaşa’daki bakım onarım çalışması dolayısıyla 08:00-17:00’da Karayolları Mahallesi’nin 576, 610, 610/1, 610/2 Sokakları ve civarına,

Arnavutköy’deki yatırım çalışması sebebiyle 08:00-17:00’da Tayakadın, Yassıören, Baklalı, Boyalık, Balaban Mahalleleri, 3.Havalimanı Şantiyesi ve civarına,

Fatih’teki yatırım ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında 09:00-19:00’da Taya Hatun Mahallesi’nin Türk Ocağı Caddesi, Sevili Mescit,Tasvir, Celal Ferdi Gökay, Ceridehane Sokakları ve civarına, 09:00-15:00’da Kocamustafapaşa Mahallesi’nin Orgeneral Abdurrahman Gürman Caddesi, Kehribar, Hatuniye, Değirmen, Cambaziye Mektebi, İnebey, Müşir Süleymanpaşa, Etyemez Tekkesi, Gümbükçü Sokakları ve civarına, 09:00-16:00’da Zeyrek, Ali Kuşçu Mahalleleri’nin Eski Mutaflar Caddesi, At Pazarı Meydanı, İmam Niyazi, Kırbacı, Tezgahçılar, Ömer Efendi, Refah, Fatih Türbesi, Serdap Sokakları ve civarına,

Arnavutköy’deki yatırım çalışması nedeniyle 08:30-18:00’da Boğazköy Mahallesi’nin Erciyes Caddesi,Pimapen Fabrikası, Aksan Kum Ocağı ve civarına, 08:00-18:00’da Ömerli Mahallesi’nin Alparslan, Fahri Korutürk Caddeleri, Niyaz, Özgüler Sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.

Avrupa Yakası’nda bu bölgeler haricinde şu ilçelerde de elektrik kesintisi yaşanacak:

Avcılar’da gerçekleştirilecek olan bakım onarım çalışması kapsamında 09:00-15:00’da Firüzköy Mahallesi’nin Bağlariçi, Mareşal Caddeleri, Firüzköy Bulvarı ve civarı,

Zeytinburnu’ndaki yatım çalışması nedeniyle 08:00-18:00’da Maltepe Mahallesi’nin Gümüşsuyu Caddesi, Aile Bahçesi Litros Yolu ve civarı,

Bağcılar’da gerçekleştirilecek olan bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00-12:00’da Yenigün Mahallesi’nin 1/C, 1/1A, 4/1A, 1/1, 10, 2, 3/1, 3/2A, 2/1A, 1/A, 5, 4, 3, 3/1A, 3/1B, 3/2, 2/A Sokakları’na, 13:00-16:00’da Yıldıztepe Mahallesi’nin Bakırköy Caddesi, 38/3B, 38/4, 38/3, 38, 40, 41, 38, 39, 38/1, 38/3A, 38/2 Sokakları ve civarı,

Bahçelievler’deki yatırım çalışması dolayısıyla 08:00-19:50’de Kocasinan Mahallesi’nin Marmara, Mahmutbey Caddeleri, Bayrak, Karanfil, Sancaktar, Çerkez, Kamer, Pelit, Ardınç, Çiçek, Osmanlı Sokakları ve civarı,

Güngören’deki yatırım çalışması sebebiyle 08:00-19:00’da Sanayi Mahallesi’nin Aydın,Atatürk, Samipaşa Caddeleri, Tümer, Vehbibey, Selvi Sokakları ve civarı.

Anadolu Yakası’nda 7 ilçe elektrik alamayacak

Adalar'da bakım-onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında 10.00-16.00'da, Büyükada, Maden Mahallesi Firuz, Güzeller, Hamidiye Camii, Kefil, Konak, Kozalak, Malül Gazi, Nevruz, Panjur, Selvili Camii, Zağnospaşa, Çınar, Ücra, Alpaslan, Bahçeli Evler, Büyük Şakir Paşa, Ceylan, Deniz Kulübü, Başlala, Aslanağzı, Kesedar, Kumsal, Mahmut Nedim Doral, Topuz, Çakır Manav, Çağla, Zümrüt Sokakları’na,

Ataşehir'de 14.00-17.00'de, Yeni Sahra Mahallesi Yavuz Selim, Fatih, İnönü, Yıldırım Beyazıt, Bayrak, Atalay Sokakları’na elektrik verilemeyecek.

Kesinti yapılacak diğer ilçe ve mahalleler şöyle:

"Beykoz'da 05.00-16.00'da Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet, Can, Akbey, Orhan Veli Kanık sokaklarına, Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı, Dağ, Fırın, Otlu, Rıfat Paşa, Ortanca Sokakları,

Çekmeköy'de 09.00-15.00'te Ekşioğlu Mahallesi, Saray Sokak,10.00-14.00'te Sultançiftliği Mahallesi, Candan, Atatürk, Destan, Filiz, Durak, Kıvılcım, Birgül, Başaran, 19 Mayıs, Gezgin, Vildan, Kadırga Sokakları.

Pendik'te 09.00-14.00'te, Ramazanoğlu Mahallesi, Gazi, Kudüs, Çetin, Ensar, Yazgan, Ankara, HızırReis, Bosna, Parseller, Şimşek, Uygar, Vadi, Hicret, Ayyıldız Sokakları,

Kadıköy'de 10.00-13.00'te, Fikirtepe Mahallesi, Mandıra, Kader, Kaya, Seven, Erler, Başyiğit, Şen, Doğan Sokakları,

Tuzla'da 08.00-17.00'de, Orhanlı Mahallesi, Bereket, Anıt, Beyazgül, Fındık, Demokrasi, Özkan, Ulu, İrfan Sokakları."