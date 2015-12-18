20 Aralık 2015 İstanbul'un tam 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Kadıköy ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 20 Aralık'ta elektrik kesintisiyapılacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 10.00-16.00'da, Büyükada, Maden Mahallesi Firuz, Güzeller, Hamidiye Camii, Kefil, Konak, Kozalak, Malül Gazi, Nevruz, Panjur, Selvili Camii, Zağnospaşa, Çınar, Ücra, Alpaslan, Bahçeli Evler, Büyük Şakir Paşa, Ceylan, Deniz Kulübü, Başlala, Aslanağzı, Kesedar, Kumsal, Mahmut Nedim Doral, Topuz, Çakır Manav, Çağla, Zümrüt sokaklarına, Ataşehir'de 14.00-17.00'de, Yeni Sahra Mahallesi Yavuz Selim, Fatih, İnönü, Yıldırım Beyazıt, Bayrak, Atalay sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Kesinti yapılacak diğer ilçe ve mahalleler şöyle:
"Beykoz'da 05.00-16.00'da Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet, Can, Akbey, Orhan Veli Kanık sokaklarına, Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı, Dağ, Fırın, Otlu, Rıfat Paşa, Ortanca sokaklarına, Çekmeköy'de 09.00-15.00'te Ekşioğlu Mahallesi, Saray Sokak,10.00-14.00'te Sultançiftliği Mahallesi, Candan, Atatürk, Destan, Filiz, Durak, Kıvılcım, Birgül, Başaran, 19 Mayıs, Gezgin, Vildan, Kadırga sokakları.
Pendik'te 09.00-14.00'te, Ramazanoğlu Mahallesi, Gazi, Kudüs, Çetin, Ensar, Yazgan, Ankara, HızırReis, Bosna, Parseller, Şimşek, Uygar, Vadi, Hicret, Ayyıldız sokakları, Kadıköy'de 10.00-13.00'te, Fikirtepe Mahallesi, Mandıra, Kader, Kaya, Seven, Erler, Başyiğit, Şen, Doğan sokakları, Tuzla'da 08.00-17.00'de, Orhanlı Mahallesi, Bereket, Anıt, Beyazgül, Fındık, Demokrasi, Özkan, Ulu, İrfan sokakları."
Kaynak : İHA