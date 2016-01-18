19 Ocak Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul'a Ankara'ya kar tatili var mı? Yarın okul var mı?

İstanbul'da bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının salı akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler "Okullar yarın (salı) günü de tatil olacak mı sorusunu sormaya başladı. Bu konuda valilikten henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'da kar yağışı çarşamba günü ara verecek. Ancak perşembe gününden itibaren yeniden kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre perşembe gününden pazartesi gününe kadar hafif kar görülecek.



İSTANBUL'DA ALARM DURUMU SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları devam ederken, AKOM’daki "alarm" durumu da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden karla ilgili son durum üzerine yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi’nin hava tahmin verilerine göre, İstanbul’da dün geceden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi bu gece de devam edecek. Kar yağışının yarın akşam İstanbul’u terk etmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında 24 saat esasına görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4 bin km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yaptı."

ULAŞIM...

"İETT, kar yağışları süresince vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için, ek otobüs seferleri koydu. Metro seferleri ise sıklaştırıldı.

Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde bugün itibariyle 614 vatandaşımız misafir ediliyor, her ihtiyaçları karşılanıyor."

YOLLARDA KAR VE BUZLA MÜCADELE

"Ekipler gün boyunca 2.013 ton tuz, 75 ton solüsyon kullandı."

TUZLA’DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ BULDU

"16.30 itibariyle İstanbul genelinde ölçülen kar kalınlıkları:

Tuzla-Akfırat : 25 cm

Çekmeköy, Arnavutköy: 20 cm

Çatalca, Kağıthane, Şile ve Beykoz’un köyleri: 15 cm

Bağcılar, GOP, Sarıyer: 15 cm

Sancaktepe, Ümraniye: 12 cm

Bayrampaşa, Florya, Samandıra: 8 cm

Diğer semtlerde ise: 3-6 cm olarak ölçüldü."