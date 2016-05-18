19 Mayıs Resmi Tatil Kaç Gün Olacak? 20 Mayıs Cuma Tatil mi?

Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Öyle ki bu sene 19 Mayıs 2016 Perşembe gününe denk geliyor...



Resmi tatil olan 19 Mayıs'ın Perşembe gününe denk gelmesi ile birlikte vatandaşlar 4 günlük tatil beklentisi içerisine giriyor. Böyle durumlarda zaman zaman tatilin uzatıldığını biliyoruz.

Yalnız bu sefer 19 Mayıs tatili ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Yalnızca MEB tarafından geçtiğimiz senelerde yapılan bir açıklama bulunuyor.

İşte MEB tarafından yapılan açıklama;

2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için ilgi (a) Çalışma Takvimi ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanıp merkez ve taşra teşkilatlarımıza duyurulmuştur.

Ancak, yürürlüğe giren ilgi (c) Yönetmeliğin 14/ 1 maddesi 05/05/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği"ne atıfta bulunularak düzenlenmiştir. Adı geçen Yönetmelikte Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı "19 Mayıs günü, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur." denilmektedir.

Buna göre, 20 Mayıs 2014 günü ortaöğretim kurumları için resmî tatil olmayıp, eğitim ve öğretim devam edecektir. Tüm illerimizin çalışma takvimlerini bu doğrultuda düzenlemeleri hususunda...

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

20 Mayıs 2016 Cuma günü okullar tatil mi?

- TATİL DEĞİL

Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitesi öğrencileri eğitim ve öğretimine devam edecektir.

SON DURUM

MEB tarafından özel bir açıklama yapıldığı taktirde en hızlı şekilde bu sayfa üzerinden ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Şuan için yalnızca 19 Mayıs 2016 tatil günüdür. Onun haricinde 18 Mayıs Perşembe yarım gün çalışma gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, 20 Mayıs 2016'da tatil değildir.



