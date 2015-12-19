19 Aralık Cumartesi Sayısal Loto Çekilişi Sonuçları belli oldu

19 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 19 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne? 19 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 19 Aralık Cumartesi tarihinde yapılan ve heyecanla beklenen Sayısal Loto çekilişi yapıldı işte sonuçlar



Sayısal Loto sonuçları! 5 Aralık cumartesi SAyısal Loto çekildi işte sonuçları! 5 Aralık cumartesi Sayısal loto hangi numara kazandı. Sizler için derlediğimiz SAyısal Loto sonuçları öğren. İşte SAyısal Loto bu hafta kazanan şanslı umaralar.



Bu haftanın kazanan numaraları şanslı rakamlar az önce açıklandı buna göre, büyük ikramiyeyi 1 kişi kazandı ve İzmir / Karabağlar'dan kazanan talihli tam 1.403.141,90 TL kazandı ve yeni milyoner oldu.



Şanslı rakamlar şu şekilde,





BURAYA EKLENdi! rakamlarının hepsini tahmin eden 1 kişi İzmir / Karabağlar'dan talihli oldu.





Ayrıca, 5 bilen 122 kişi 4.844,35 TL, 4 bilen 9.032 kişi 49,50 TL, 3 bilen 172.583 kişi ise amorti olarak görülebilecek 7,25 TL kazandılar.



Geçen hafta ikramiyeler Balıkesir - Edremit ve Kırşehir - Merkez'e gitmişti.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubеlerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zamаn aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şеkilde okunması gerekir. Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı dоğru tahmin edеn çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hаsılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, 'Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmamаsı halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzerе devredilir.









En çok gelen sayı 38 tam 142 kere geldi. İkinci sırada ise 21 var, o da 139 kere geldi. Diğer sayılar ve kaçar kere geldikleri de listemizde bulabilirsiniz. Parantez içinde o sayının kaç kere geldiğini görebilirsiniz.

38 (142) , 21 (139) , 18 (138) , 1 (134) , 16 (134) , 36 (132) , 17 (131) , 32 (131) , 47 (131) , 40 (129) , 26 (128) , 41 (128) , 12 (126) , 2 (125) , 3 (124) , 9 (124) , 22 (123) , 30 (123) , 39 (123) , 8 (122) , 27 (122) , 15 (121) (121) , 7 (120) , 14 (120) , 5 (118) , 42 (118) , 11 (117) , 19 (117) , 46 (117) , 49 (117) , 10 (115) , 13 (115) , 29 (115) , 34 (115) , 24 (114) , 25 (114) , 35 (113) , 44 (113) , 23 (111) , 28 (111) , 6 (109) , 48 (108) , 4 (107) , 31 (105) , 37 (104) , 45 (102) , 33 (101) , 43 (95)





En Şanslı Sayı 38 iken En Şanssız Olan 43





Tabloya göz attığımızda 38 en şanslı sayı olarak gözümüze çarpıyor, tam 142 kere büyük ikramiye numaraları arasına giren 38, 974 haftadır çekilen Sayısal Loto çekilişinde ortalama 6 haftada bir şanslı sayılar arasına girmiş. En şanssız sayı olarak karşımıza çıkan 43 ise 9 haftada bir o 6 sayı arasına giriyor.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.' olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan ve vatandaşların büyük bir heyecan yaşamasına neden olan Sayısal Loto çekilişi 25 temmuz Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Büyük bir umutla beklenen çekilişin ardından 977. hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar belirlendiğinde sitemizde açıklanacaktır.

Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası hemen kaç kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı açıklanacak, eğer 6 bilen olmazsa ikramiye önümüzdeki haftaya devredilecek. 8 Ağustos çekilişi sonuçları burada olacaktır.

Kazanan talihlileri tebrik ediyor ve kazandıkları ikramiyelerini güle güle harcamalarını temenni ediyoruz. Bir de küçük uyarımız olacak, ikramiye talihlilerinin yaptığı hataları yapmayın ve paranız ile güzel işler yapmayı ihmal etmeyin. Haftaya olacak çekiliş için de herkese şimdiden bol şans.