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19 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

Kısmetse Olur eleme gecesinde gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Emre ile aşkı yara alan Ayça Beğen bu hafta eve veda eden kişi oldu Kısmetse olur evlenme evinde olaylar tam heyecanı ile sürüyor Ayça Emre aşkı yeniden alevlenecek mi? Daniela GRAJDEANU ve Gürkan ilişkisi devam edecek mi? bunların cevaplarını önümüzdeki günlerde göreceğiz, 19 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu gibi bilgileri haberimizin detayında eleme gecesinden itibaren bulabileceksiniz

Kısmetse Olur eleme gecesinde gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların ardından Emre ile aşkı yara alan Ayça Beğen bu hafta eve veda eden kişi oldu Kısmetse olur evlenme evinde olaylar tam heyecanı ile sürüyor Ayça Emre aşkı yeniden alevlenecek mi? Daniela GRAJDEANU ve Gürkan ilişkisi devam edecek mi? bunların cevaplarını önümüzdeki günlerde göreceğiz, 19 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu gibi bilgileri haberimizin detayında eleme gecesinden itibaren bulabileceksiniz

Ekranların tartırşamalar yaratan izdivaç programı Kısmetse Olur 11.Haftanın Finali'nde eve veda eden iki isim belli oldu. 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı program Kısmetse Olur ünlü sunucu Seda Akgül sunumuyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki  Kısmetse Olur'da gelin ve damat adaylarından kim yarışmaya veda etti? İşte o ayrıntılar..


Cumartesi akşamı ekrana gelen Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda etti.

11. haftanın eleme heyecanının yaşandığı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirlediği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirlediği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda etmiş oldu. Kısmetse Olur'da gelin adaylarından Ayça, bu hafta evden elenen isim oldu. Erkek adaylardan ise Murat elenmek için en çok oyu alan isim oldu.

Eski nişanlısı Halil ile görüntüleri çıkan Ayça için 5 oy elenmesi yönünde çıktı. Geçen haftaki gibi yine eleme adayı olan Ayça çok şaşırmadı sonuca.

10 bin liralık büyük ödülü Emre alınca elenen isim Ayça Beğen oldu. Ayça Beğen aldatma görüntülerinin çıkmasının ardından sergilediği tuhaf tutuma devam etti. Vedasında da ne bir üzüntü emaresi gösterdi ne de ağladı. Diğer yarışmacıların gözünden de bu durum kaçmadı.

Ayça Beğen Kısmetse Olur'a 'Dışarda mutlu olacağım' diyerek güle oynaya veda etti. Giderken de hiçbir şey olmamış gibi Emre'ye sarılıp öptü. Emre ise vedaya zoraki katlandı.

Kısmetse Olur'da bu hafta kimler elendi?

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ yeni adaylar ile kaldığı yerden devam ediyor...


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Canlı IzleKısmetse Olur
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tugba tanhan 2 yıl önce

emre abi inşAllah hep mutlu olursunsakın kendini üzme

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tugba tanhan 2 yıl önce

emre abi inşAllah hep mutlu olursunsakın kendini üzme

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