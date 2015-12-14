19 Aralık Cumartesi Kertenkele 46. son bölüm fragmanı dizi izle

44. bölümde neler oldu?

Ünsal, Kertenkele'yi en sonunda köşeye sıkıştırmayı başarmıştır ancak polislerin baskınına uğrar. Kertenkele'yi rehin alır. Kertenkele, Ünsal'ın elinden kurtulabilmek için kurnazca bir plan yapacaktır. Melis ise kapalı tutulduğu dağ evinden kaçmak için her yolu denemektedir. Dedesi Ekrem ise Melis'i Kertenkele'den uzak tutmak için yurt dışına göndermeye karar verir. Melis'e ulaşamayan Kertenkele, Melis için kaygılanmaktadır.

Öte yandan Kertenkele ile Zehra arasındaki buzlar tamamen erimiştir, ancak ikilinin ilişkilerini Ekrem'den gizlemeleri gerekmektedir. Ünsal ise artık kaçak hayatı yaşamaya başlamıştır ve ne pahasına olursa olsun Kertenkele'yi öldürmeye kararlıdır. Fakat Kertenkele, onun için sürpriz bir plan hazırlamıştır. Kertenkele, sonunda Melis'in nerede tutulduğunu öğrenir ama Melis'i kurtarmak için dağ evine gittiğinde hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kertenkele'nin Melis'i ölümden kurtarışına şahit olan Zehra öfkeden deliye döner. Kertenkele ise Melis'in tekrar kendisine zarar vermesinden korkmaktadır. İki kadın arasında kalan Kertenkele Zehra'ya kendini affettirmeye çalışır. Ekrem, Melis'in Kertenkele'nin evinde kaldığını öğrendiğinde çılgına döner, ne pahasına olursa olsun Melis'i Kertenkele'den uzak tutacaktır. Ünsal ise Kertenkele'nin ikiz kardeşi Ahmet Şimşek'in yerine geçtiğine inanmaktadır. Bundan dolayı Kertenkele'yi suçüstü yakalamak zorunda olduğunun farkındadır. Ama gözünü o kadar karartmıştır ki, Kertenkele'yi yakalamaya çalışırken suç işler ve tutuklanır. Fakat Ünsal'ın Kertenkele'yi öldürmeden hapse girmeye niyeti yoktur. Sokrat ise Kertenkele'yi öldürmek için büyük bir plan yapar, fakat bilinmeyen bir el bu plana engel olacaktır.

Melis'i kurtarmak için dağ evine giden Kertenkele tuzağa düşer ve tutuklanır. Fakat Kertenkele'yi yolda büyük bir sürpriz beklemektedir. Sokrat ise Kertenkele'yi öldürmek için son hamlesini yapar, ancak bu hamle hiç beklemediği bir şeyi tetikler. Bütün bunlardan habersiz olan Zehra sürekli Kertenkele'yi Melis konusunda sıkıştırmaktadır. Melis ise dedesinin Kertenkele'ye zarar vermesinden korkarak yeni kararlar alır. Melis ile Zehra arasındaki gerilim hızla tırmanmaktadır ve Zehra istemeden de olsa çok pişman olacağı bir şey yapacaktır. Kertenkelenin yüzünden yakalanıp hapishaneye atılan Ünsal ise kaçış planları yapmaya başlamıştır. Öte yandan Kertenkele'ye gizemli güç tarafından hiç beklemediği bir teklif yapılır.