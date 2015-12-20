19 Aralık Cumartesi eleme gecesi Kısmetse Olur'da bu hafta kim elendi?

Ekranların tartırşamalar yaratan izdivaç programı Kısmetse Olur 11. Haftanın Finali 'nde eve veda eden iki isim belli oldu. 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı program Kısmetse Olur ünlü sunucu Seda Akgül sunumuyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki Kısmetse Olur'da gelin ve damat adaylarından kim yarışmaya veda etti? İşte o ayrıntılar..

Cumartesi akşamı ekrana gelen Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda etti.

11. haftanın eleme heyecanının yaşandığı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirlediği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirlediği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda etmiş oldu. Kısmetse Olur'da gelin adaylarından Ayça, bu hafta evden elenen isim oldu. Erkek adaylardan ise Murat elenmek için en çok oyu alan isim oldu.

Eski nişanlısı Halil ile görüntüleri çıkan Ayça için 5 oy elenmesi yönünde çıktı. Geçen haftaki gibi yine eleme adayı olan Ayça çok şaşırmadı sonuca.

10 bin liralık büyük ödülü Emre alınca elenen isim Ayça Beğen oldu. Ayça Beğen aldatma görüntülerinin çıkmasının ardından sergilediği tuhaf tutuma devam etti. Vedasında da ne bir üzüntü emaresi gösterdi ne de ağladı. Diğer yarışmacıların gözünden de bu durum kaçmadı.

Ayça Beğen Kısmetse Olur'a 'Dışarda mutlu olacağım' diyerek güle oynaya veda etti. Giderken de hiçbir şey olmamış gibi Emre'ye sarılıp öptü. Emre ise vedaya zoraki katlandı.

Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak.

Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek.

Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ yeni adaylar ile kaldığı yerden devam ediyor...