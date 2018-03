19 Aralık 2015 Cumartesi İşte Benim Stilim All Star'da Bu Hafta Hangi Yarışmacı Elendi? - İşte Benim Stilim All Star TV8 Yarışmacıları Kimler? TR FURBOL ANALİZ

Hafta içi ekranlarda her gün yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi olan yarışma olan İşte Benim Stilim yeni sezona yeni formatı ile başladı . Tüm zamanların en iyi yarışmacılarından oluşan İşte Benim Stilim All Star yeni bölümleriyle hafta içi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 15.30'da, Perşembe ve Cuma günleri ise saat 20.00'de TV8'de olacak. Tv8 ekranlarının sevilen ve izlenen yarışması İşte Benim Stilim finalinden hemen sonra eski yarışmacılar ile iz bırakan yarışmacılar İşte Benim Stilim All Star'da.Jüri üyeliğini Ivana Sert,Nur Yerlitaş,Kemal Doğulu ve Uğurkan Erezin’in yaptığı ve sunumunu Öykü Serter’in yaptığı İşte Benim Stilim All Star yeni sezonda da aynı isimler olacak ve bomba gibi bir giriş yaptı.