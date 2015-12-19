19 Aralık 2015 Cumartesi İşte Benim Stilim All Star'da Bu Hafta Hangi Yarışmacı Elendi? - İşte Benim Stilim All Star TV8 Yarışmacıları Kimler? TR FURBOL ANALİZ

Sezona bomba gibi başlayan güzeller güzeli yarışmacıları ile izleyiciyi adeta ekrana kilitleyen İşte Benim Stilim All Star yarışmasındaki oyuncuları tanıyalım, 19 Aralık 2015 Cumartesi İşte Benim Stilim All Star'da Bu Hafta Hangi Yarışmacı Elendi? - İşte Benim Stilim All Star TV8 Yarışmacıları Kimler? gibi soruların cevaplarına haberimizin detayından rahatça ulaşabileceksiniz







Jüri üyeliğini Ivana Sert,Nur Yerlitaş,Kemal Doğulu ve Uğurkan Erezin’in yaptığı ve sunumunu Öykü Serter’in yaptığı İşte Benim Stilim All Star yeni sezonda da aynı isimler olacak ve bomba gibi bir giriş yaptı.

Hafta içi ekranlarda her gün yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi olan yarışma olan İşte Benim Stilim yeni sezona yeni formatı ile başladı . Tüm zamanların en iyi yarışmacılarından oluşan İşte Benim Stilim All Star yeni bölümleriyle hafta içi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri saat 15.30'da, Perşembe ve Cuma günleri ise saat 20.00'de TV8'de olacak. Tv8 ekranlarının sevilen ve izlenen yarışması İşte Benim Stilim finalinden hemen sonra eski yarışmacılar ile iz bırakan yarışmacılar İşte Benim Stilim All Star'da.Jüri üyeliğini Ivana Sert,Nur Yerlitaş,Kemal Doğulu ve Uğurkan Erezin’in yaptığı ve sunumunu Öykü Serter’in yaptığı İşte Benim Stilim All Star yeni sezonda da aynı isimler olacak ve bomba gibi bir giriş yaptı.









İşte Benim Stilim yarışmacıları konsepti siyah-beyaz olan gecede jüriden iyi puanlar almak için podyuma çıktı. Haftanın birincisi olan isim Ayşenur Balcı oldu. Balcı 10 bin liralık para ödülünü kazandı. Bu hafta en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Neda Poursaeid oldu.





Eleme gecesinde jürinin önüne Sima Şerafettinova ve Neda Poursaeid çıktı. Her iki yarışmacı da bu hafta başında All star ekibine katılmıştı. İşte Benim Stilim All Star jürisi oylama sonunda elenen ismi belirledi. İşte jürin oyları;





Nur Yerlitaş 'Neda' elensin dedi.

Kemal Doğulu her iki yarışmacıyı da beğenmediğini belirterek Neda adını verdi.

İvana Sert de Neda ismini elenmek üzere söyledi.

Uğurkan Erez ise 'hiç birinizi beğenmedim ikinizi de elerdim' diyerek Neda adını verdi.





NEDA POURSAEİD KİMDİR?





İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından olan Neda Poursaeid yarışmaya İran'dan katıldı. Azeri asıllı olan Neda Poursaeid 4 aydır da İstanbul'da yaşıyor. Bu sebepten Neda'nın Türkçesi tam olarak iyi değil. 26 yaşındaki güzel en büyük hedefi oyuncu olabilmek. Neda yarışmaya katılma amacı olarak kendini Türkiye'de tanıtmak olarak açıklıyor. Uzun yıllardır sporla uğraştığını söyleyen Neda fiziğine güvenmesinin yanı sıra fitnes eğitmenliği yaptığını belirtiyor.





Oyunculuk eğitimi alacağını belirten güzel yarışmacı bir ajansa kayıt olmak istediğini söylüyor. Neda ayrıca kickbox yapıyor ve basketbolla uzun süre ilgilendiğini belirtiyor.

Neda Poursaeid yarışmaya yabancı olarak katılanlar arasında en çok dikkat çeken olmak istediğini de her fırsatta dile getiriyor. Güzelliği konusunda hep olumlu görüşler aldığını belirten Neda bu haftaki elenen isim oldu.

İŞTE BENİM STİLİM ALL STAR YARIŞMACILARI:





İşte Benim Stilim All Star Emel Özkızıltaş



Boşanmış bir anne babanın kızı olan Emel Özkızıltaş, asıl mesleği olan kabin memurluğundan ayrıldıktan sonra İşte Benim Stilim'e katılmıştı. Bütün parasını yarışmada giyeceği kıyafetlere harcadığı için ev kirasını ödeyemeyecek halde geldiğini söyleyen Emel'in gözyaşları uzun süre konuşulmuştu. Gelin görün ki, Emel yarışmayı birinci olarak tamamladı ve şimdi ikinci kez podyumda...





İşte Benim Stilim All Star Aysegül Doğan



İşte Benim Stilim'in en tartışmacı kişiliği Ayşegül Doğan, All Star ile ekranlarda. Tarzından çok polemikleri ve sert çıkışları ile hatırlanan Doğan, 'bu kez birinci olacağım' diyecek kadar da iddialı.







İşte Benim Stilim All Star Özden Cerrahoğlu

1991 doğumlu Özden Cerrahoğlu, moda öğrencisi... En büyük hayali kazanacağı ödülle de butik açmak olan Cerrahoğlu'nun bu hayali maalesef gerçek olamamıştı.





İşte Benim Stilim All Star Aysenur Balci



Yarışmanın ilk sezonunda izleyici karşısına çıkan Ayşenur Balcı, 1995 doğumlu. Balcı, yarıştığı dönemde giydiği kıyafetler kadar dahil olduğu polemiklerle de adından söz ettirdi. Birincilik iddiası ile podyuma çıkan Ayşenur, beklemediği bir anda jürinin 'gitsin' oyu ile yarışmadan elendi.



İşte Benim Stilim All Star Aycan-Nurcan Şencan



İlk sezonun birincisi Aycan-Nurcan Şencan kardeşler, yeniden jüri karşısına çıkıyor. Yarışmadan sonra kısa bir ekran deneyimi daha yaşayan ikizler, ikinci kez şampiyonluğu göğüsleyebilip göğüşleyemeyecekleri merak ediliyor. İlk sezonun birincisi Aycan-Nurcan Şencan kardeşler, yeniden jüri karşısına çıkıyor. Yarışmadan sonra kısa bir ekran deneyimi daha yaşayan ikizler, ikinci kez şampiyonluğu göğüsleyebilip göğüşleyemeyecekleri merak ediliyor.

İşte Benim Stilim All Star Çiğdem Çelik



36 yaşındaki Çiğdem Çelik, ikinci kez İşte Benim stilim podyumunda yürüyecek olan isimlerden... Daha önce yaptığı karnaval dansı ile jüriye şaşkınlık yaşatan Çelik'in lakabı: Barbie



İşte Benim Stilim All Star Ezgi Ünal



