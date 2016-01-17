18 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul'a Ankara'ya kar tatili var mı? Yarın okul var mı?

Yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre yarın İstanbul'da okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi'nin Vasip Şahin tatil haberini sosyal medyadan paylaştı. İşte o açıklama;

İŞTE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLARIN TATİL OLDUĞU İL VE İLÇELER

İSTANBUL

Vali Şahin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Meteorolojik verilere göre ilimizde başlayan kar yağışının yarın da öğleden sonra etkisini arttırarak sürmesi beklendiğinden herhangi bir sıkıntıya veya mağduriyete yol açmaması için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerimizin ders ve sınavları 25-26 Ocak tarihlerine ertelenmiştir.

Muğla’da hava muhalefeti nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeni ile 18.01.2016 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sakarya Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, 18 Ocak Pazartesi günü il ve ilçelerde taşımalı sistemdeki öğrencilerin kar tatili yapacakları belirtildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada taşımalı sistemdeki öğrencilere bir gün kar tatili verildi.

Valilik yetkilileri de tatil haberini doğruladı. Telefonla görüştüğümüz Valilik yetkilileri, okulların yarın tatil olduğunu belirtti.

"Meteorolojik bilgiler ve yoğun kar yağışı uyarısı doğrultusunda 18 Ocak Pazartesi günü ilimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Twitter hesabından okulların yarın(Pazartesi) tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, tatil haberini böyle duyurdu:

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

SÜRÜCÜLER DE UYARILDI

Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarıyla yola çıkan vatandaşların mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı kullanmaları, bulundurmaları, araçlarının teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları, resmi makamlara ait duyuruları takip etmelerinin seyahat, can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.

Ben bu hayatta bi tatili bide vasip şahini severim @vasipsahin

@vasipsahin vasip amca yarın okullar tatilmi ona göre çantamı hazırlıcam

@vasipsahin vasip amca artık bir açıklama yap ona göre yatıcam

İstanbul için yapılan kar yağışı uyarısından sonra öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin’e birbirinden ilginç tatil tweetleri atmaya başladı.

Meteoroloji, pazartesi günü İstanbul, Ankara, Bolu, Çanakkale dahil yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi. Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetre ve üzerinde olmasının tahmin edildiği bildirilen açıklamada buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

AKŞAM SAATLERİNDE KARA DÖNECEK

Bilecik, Bursa, "Ülkemizin batı kesimlerinde devam eden sağanak yağmurun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kar yağışına dönmesi ve yarın Marmara ’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova Balıkesir ve Çanakkale ), İç Anadolu ’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Kütahya , Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Marmara, Kuzey Ege bölgeleriyle Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde rüzgarın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren fırtına halinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji’den Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için yapılan fırtına uyarıları şöyle:

"Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara’da rüzgarın pazartesi ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege’de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 7-9 (60-90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor."

'ÇIĞ’ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’da olası çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da mevcut kar örtüsü üzerinde rüzgarlarla birlikte yeni yağışların meydana gelmesinin beklendiği, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

"Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da mevcut kar örtüsü üzerinde hafta başından itibaren güneyli rüzgarlar ile birlikte yeni yağışların meydana gelmesi beklendiğinden yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

AKDENİZ İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ’ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca yurdun güney kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Batı Akdeniz’de başlayan yağışların etkisini artırarak gece saatlerinden itibaren bazı yerlerde kuvvetli sağanak yağışlara ve karla karışık yağmura dönüşmesinin beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılan açıklamadoa şöyle denildi: