18 Aralık Cuma Kısmetse Olur 55. Son Bölüm Fragmanı - Kısmetse Olur Youtube Son Bölüm Canlı İzle

Kısmetse Olur 55.bölümü izle 18 Aralık Cuma yayınlanacak olan yeni bölüm fragma ve özet bilgileri haberimizde olmaktadır. Hafta içi her gün 12.45 te yayınlanmakta olan Kısmetse Olur evinde oldukça büyük gelişmeler yaşanıyor.Ayça ile Emre aşkı son bulduktan sonra Eyaç kırmızı odaya çağırmış olduğu Emre ile arkadaş kalmak istediğini dile getirmesi üzerine Emre sessizliğini koruda ve yeni bölümünde de Ayça Emre'nin peşini hiç bir şekilde bırakmayacağını dile getirmeye devam ediyor.

Eve ziyaretçiler misafirler geliyor ve Mehtap'ın kuzeni Hakan geldi evde erkekler ile oldukça iyi sohbetlerde bulunsada tatlı gerilimlerinde yaşandığı görülüyor. Mehtap'ın Murat ile bir ilişki yaşaması üzerine eve gelen Kuzen Hakan Muratı köşeye sıkıştırarak baya sorular soruyor bir ara Eser ile Kuzen Hakan arasında gerilim yaşansada tatlıya bağlanıyor. Kızlar evine misafir olarak gelen ise Murat'ın kuzeni Mine oda mehtap ile oldukça derin mevzulara girdiği görülüyor.Fakat Mehtap'ın muhabbetine Melis oldukça müdahale ediyor bunun nedeni ise Erdem'in ailesine Mehtap'ın yaptığı saygısızlıktan ötürü olduğu ortada.