18 Aralık Cuma Karagül 100. Bölüm Son Fragmanı Dizi izle

Hayatının en büyük yalanıyla yüzleşen Baran alt üst olur... Neye inanacağını, kime gideceğini bilememekte, oradan oraya savrulmaktadır. Ebru, Kadriye’nin Baran’a gerçeği söylediğinden habersiz, bu kez son derece kararlı olarak konağa gelir. Baran’ı bir şekilde ikna edip, diğer üç çocuğuyla birlikte İstanbul’a dönmeye kararlıdır...

Narin ne olursa olsun oğlunu vermemek için ölesiye mücadele etse de artık ne Ebru’ya ne de Narin’e söyleyecek bir söz kalmamıştır ve son karar Baran’ın olacaktır. Baran’ın konağa dönmesi için gergin bekleyiş başlar. Diğer yandan Kadriye için henüz kapısı bile aralanmamış, belki de Baran sırrını bile unutturacak kadar büyük olan bir sır ve acı beklemektedir. Kadriye bu sırrıyla da yüzleşmek için kendini hazırlamaktadır. Evladının acısına dayanmayan Sibel, beklenmedik bir hamle yapar...

Bu hamle hem konak halkını hem de Kenan’ı iyiden iyiye zor durumda bırakır ve Kendal’ın öfkesinin önünde duran hedef tahtası haline getirir. Baran’ın konağa girmesiyle birlikte Şamverdilerin hikayesi baştan yazılmaya başlar... Bu bir son değil, yepyeni ve beklenmedik bir hikayenin başlangıcıdır... Bu hikayeyi artık Baran Şamverdi yazacaktır.





Kaderden, kaçamayacağını anlayan Narin artık teslim olur... Baran gerçeği öğrenecektir. Bunu söylemek günahının ağırlığı altında ezilen Kadriye için hayatının en zor konuşması olsa da Baran’a gerçeği anlatır. Baran içindeki boşluğu nasıl dolduracak bu gerçekle yüzleşebilecek mi? Diğer yandan Sabri Azrail’le olan savaşını kaybeder...

Sabri’nin ölümüyle birlikte artık Melek için hiç bir şey aynı olmayacaktır. Bundan sonra Melek ne yapacak? Hayattan intikamını nasıl alacak? Diğer yandan Ada, işlediği suçun ağırlığı altında ezilir ve bunu kaldıramaz... Ebru’nun suçu üstlenmesine rağmen gider her şeyi itiraf eder... Ebru, evlatlarını bir araya toplamaya çalışırken onlar ulaşamayacağı kadar uzaklara düşmektedir. Ebru, Halfeti’de girdiği bu büyük savaşı kazanabilecek ve çocuklarını bir araya toplayabilecek mi?

KARAGÜL 97.BÖLÜM ÖZETİ:

Maya ve Ada’nın başına gelenlerden sonra, artık olanlara dayanamayan Maya annesini adam akıllı sıkıştırır... Ebru, Maya’ya gerçeği söyler... Artık Maya için işin rengi değişmiş, olayları farklı bir açıdan görmeye başlamıştır. Diğer yandan katil olma duygusunu kaldıramayan Ada, intiharın eşiğine kadar gelir. Her ne kadar sevmiyor ve istemiyor gibi görünse de aralarındaki kardeşlik bağının gücü, Baran ve Ada’yı yeniden bir araya getirir.

Baran, Ada’yı uçurumun kıyısından alabilecek mi? Ebru’nun vereceği büyük karar, kızını girdiği bataklıktan kurtarabilmek için yeterli olacak mı? Kendal, Kenan’ın hazırladığı tuzağa doğru son hız gitmektedir. Kaderin kavuşmalarına bir türlü izin vermediği Oğuz ve Narin, hayattan alabilecekleri kadarını almak için yeniden bir araya gelirler...

Narin ihtiyacı olan tek teselliyi, Oğuz’un omuzunda bulurken, Sibel’in yaşadığını ve yerini öğrenen Özlem, Sibel ve Kasım’ı Kendal’a söyleyecek mi? Rüstem ve Kendal’ın zorla aklına soktuğu Melek’i takıntı haline getiren Merdan, Melek ve Sabri’nin aşkına gözleri ile şahit olur. Bunu kendine yediremeyen Merdan, belki de hayatının hatasını yapar ve Sabri’yi vurur. Sabri kurtulabilecek ve Melek’le kavuşabilecek mi?

KARAGÜL 96.BÖLÜM ÖZETİ:

Ada’nın panikle yaptığı büyük hata ve iki kardeşin yaşadıkları şokla birlikte Kendal’dan yardım almaları sonucunda, Ebru içinden çıkılamaz bir sorunlar yumağının içinde kalır. Her durumdan kendine yarar sağlayan Kendal, bu durumu da lehine çevirir. Gittikçe sıkışan Ebru Maya’ya gerçekleri söyler. Ebru Ada’yı girdiği bu çukurdan kurtarmak için bir yol bulabilecek mi?

Diğer yandan Oğuz ve Kenan, Ebru’nun kaybolması ve yangının soruşturmasını takip etmektedirler. Ancak bu soruşturma Oğuz için yaptığı en zor iştir. İpuçları birleşerek Narin’e kadar ulaşmaktadır. Narin, bu işin içinden çıkabilecek mi? Kadriye ve Melek, Emine’yi konağa döndürmek için kararlıdırlar. Ancak Emine bu konuda son derece emindir. Asım’ın girdiği tehlike ile birlikte Emine bu kararından vazgeçecek ve Kadriye onu konağa dönmeye ikna edebilecek mi?