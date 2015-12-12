18 Aralık Cuma Filinta 39. son bölüm fragmanı dizi izle

Filinta bin yılın şafağında TRT’nin tarih kokan en güzel dizilerinden birisi. Dizinin baş karakterleri ile Ali’nin her çeşit komployla başa çıkma hikayesi. Filinta yeni bölüm 11 Aralık Cuma. Filinta gelecek bölüm 18 Aralık Cuma... Filinta 38. Bölüm özeti ve Filinta 39. Bölüm fragmanı için takipte kalın.

Filinta Bin Yılın Şafağında dizisinin yönetmeni Osman Kaya. Filinta oyuncuları Filinta Mustafa rolüyle Onur Tuna, Boris Zaharyas rolüyle Serhat Tutumluer. Mehmet Özgür Kadı Gıyaseddin Hatemi rolüne hayat verirken, Naz Elmas’ı da Azize rolüyle izliyoruz. Filinta’nın güçlü kadrosunda Damla Aslanalp(Lara Zaharyas),Hakan Yufkacıgil (Sansar Cemil),Kayra Şenocak (Hasan), Yosi Mizrahi(Esad Paşa),Kamil Güler(Foto Abdullah) Reshad Strik(Zülfü),Kemal Zeydan(Zeyrek), Serhan Ernak (Çeyrek), Ceren Yılmaz (Hatice), Feyza Işık (Gülbahar), Berrak Tüzünataç Farah da yer alıyor.

Filinta ana çerçevede adalet, dostluk ve kardeşlik kavramlarını ortaya koymak ve 600 yıl hüküm süren Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin adalet anlayışını gözler önüne sermek için hazırlanmış yapımlardan birisi. Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi ve onun yetiştirdiği Galata Amiri Filinta Mustafa’nın çevresinde geçen hikayede Mustafa, zeki ve maharetli, bir gençtir, bıçak Ali onun en kadim dostu ve iş arkadaşıdır.

Filinta 39. bölüm fragmanı...! Filinta yeni bölüm 18 Aralık Cuma saat 20:00'de TRT 1 'de! Filinta fragman HABERAKAR farkı ve hızıyla...

Filinta 39. bölümde Padişah'a düzenlenen suikastten sonra ne olacağı merak ediliyor. Padişah suikastte vuruldu mu? Osmanlı istihbaratı suikasti gerçekleştirenleri yakalayacak mı? Filinta Mustafa ne yapacak?

Hepsi filinta son bölüm fragmanında verilecek ipuçlarında... Filinta son bölüm yine heyecanla bekleniyor...

İşte Filinta 39. bölüm fragman...

Filinta Mustafa 38. bölüm özeti:

Filinta Mustafa 38 bölümü yine heyecanla başladı... Filinta Mustafa, Filinta bin yılın şafında dizisi bu hafta #hesabısorulur hashtagiyle başladı...

Tabibe Leyla'nın üzüntülü olduğu anlarda kapı çalınır karşısında Davut Paşa vardır... Filinta Mustafa yine müthiş görsel efektlerle donanmış kavga sahnesinde başlar. "Her gün birinizi bir gün hepinizi"...

Farah, TabibeLeyla ile Mustafı'nın nikahlandığını öğrenir. Tepkisini belli etmek istemese de çok üzülür ve şaşırır bu duruma. Davutpaşa, Farah'ı Filinta Mustafa'nın evine getirdiğinde içerde Leyla'yı gördüğünde şaşırmıştır. Davutpaşa da nikahı öğrenir. Kardeşler teşkilatının Farah'ı aradığını anlatır Davutpaşa. Davut Paşa, Farah'ın önemli olduğunu ve çok emek harcadıklarını anlatır. Davutpaşa, Farah'ın Mustafa'nın evnide kalmasını ister.

Filinta 38. bölümde Davutpaşa ve ekibi Padişah'a karşı isyan çıkarılacağı hususunda uyarılarda bulunur... Tabibe Leyha ve Mustafa için Saray'ın talimatlarıyla düğün hazırlıkları yapılır.

Düğün konusunda Davutpaşa'nın uyarılarına rağmen Padişah korumasız olarak katılacağını söyler... Askerin bir kısmı ihtilal için hazırlanmıştır ve düğün sırasında girişimde bulunacaklardır...

Davutpaşa ve istihbarat elemanları da bu düğün öncesi ihtilal girişini önlemeye yönelik tedbirler alır. Padişah tüm uyarılara rağmen halkın içinde yakın koruma birliğiyle birlikte düğün töreninin yapılacağı alana yürüyerek halkın içinden geçerek halkıyla özdeşleşerek geçer.

Hain plan kurulmuştur. Kardeşlik teşkilatı da her köşeyi silahlı adamlarla sarmıştır. Padişah alana geldiğinde suikast düzenlenecektir. Padişahı halktan biri çevirir... Padişah yaşlı amcayla kucaklaşır... Bir müddet sonra silahlar patlar... Aynı anda dört bir yandan ateşe edilir...

Yüce Meclis denilen kirli örgüt ve kardeşlik teşkilatı Boris'in bu hain planından çıkacak sonucu beklemektedir. Bin yılın şafağında bu hain pusunun hesabı sorulacak mı?

Filinta Mustafa 37. Bölüm gelişmeleri neler olmuştu?

Filinta Mustafa, Farah'ın Celal'i zehirli ok ile atacağı sırasında başına silah dayayarak uzaklaştırmasıyla yalnız kalan Kardeşlik teşkilatından birini öldürür ve çocukları kurtarır. Çocuklar artık kurtulmuştur. Farah da Mustafa da yaralanmıştır.

Neslihan Sultan ve Kadı Gıyasettin'in çocuklarını kurtaran Filinta yaralı olarak ilk olarak Padişah'ın huzuruna çıkar. Kızını karşısında gören Padişah'ın gözleri dolar ve kızına doyasıya sarılır. Sonrasında Mustafa Kadı Gıyaseddin'in çocuklarını annelerine götürür ve teslim eder...

Kardeşlik teşkilatı şimdi de Kadı Gıyaseddin'in konuşmasını engellemek için onları öldürmenin peşindedir. Celal yine bu iş için görevlendirilir. Mustafa ve Farah yaralı olarak hemşireye giderler...

Boris efendinin adamları Rıza'nınn peşindedir aynı zamanda Ali'de Rıza'yı takip etmektedir ve aynı anda bir çay bahçesinde görürler. Boris'in adamları bombayla Rıza'yı öldüreceklerken son anda Rıza kurtulur ve kaçar... Bıçak Ali Rıza'yı yakalar... Bıçak Ali, Rıza'yı sorgular... Bıçak Ali Esat Paşa'yı kimin öldürdüğünü Rıza'ya söyletir..Bıçak Ali Esat Paşa'yı Efendi Boris'in öldürttüğünü öğrenir. Bıçak Ali ve Rıza'nın konuştuğu sırada içeriye Boris'in adamları tarafından yine bomba atılır...olay yerine gelen Mustafa ve Davut Paşa, Bıçak Ali'nin öldüğünü sanar... Rıza patlamada ölmüştür Bıçak Ali yaralı olarak hastaneye kaldırılır.

Boris efendinin adamları Rıza'nınn peşindedir aynı zamanda Ali'de Rıza'yı takip etmektedir ve aynı anda bir çay bahçesinde görürler. Boris'in adamları bombayla Rıza'yı öldüreceklerken son anda Rıza kurtulur ve kaçar... Bıçak Ali Rıza'yı yakalar... Bıçak Ali, Rıza'yı sorgular... Bıçak Ali Esat Paşa'yı kimin öldürdüğünü Rıza'ya söyletir..Bıçak Ali Esat Paşa'yı Efendi Boris'in öldürttüğünü öğrenir. Bıçak Ali ve Rıza'nın konuştuğu sırada içeriye Boris'in adamları tarafından yine bomba atılır...olay yerine gelen Mustafa ve Davut Paşa, Bıçak Ali'nin öldüğünü sanar... Rıza patlamada ölmüştür Bıçak Ali yaralı olarak hastaneye kaldırılır.

Süreyya hamile olduğunu Ali'ye söyleyecekken adeta Ali'nin durumunu hisseder yüreği daralır.. O'na müjde verecekken patlamada yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öğrenen Süreyya çok üzülür. Ali hemen ameliyata alınır. Mustafa, çocukları kurtardığına sevinecekken Ali'nin bu durumu onları perişan eder. Ameliyatı baştabip ve Leyla yapar.

Anita, bankanın icra kuruluna Yüce Meclis'in isteği üzerine, Boris'in gücünü kullanarak girer... Şimdi işler daha da kızışmıştır. İcra kurulu toplandısında Anita ve Süreyya arasında gerginlik karşılıklı atışmayla devam edier.

Neslihan sultanın saraya gelmesiyle etraf neşe dolar... Herkes memnundur. Davutpaşa hem Mustafa'ya hem Farah'a teşekkür eder... Farah "Davutpaşa ben sözümü tuttum siz sözünüzü tutacak mısınız?" der... Davutpaşa verdiği sözü tutacağını söyler...

Hemşire Leyla ile Farah arasındaki gerginliğin sebebi Mustafa'ya duydukları sevgi... Yüce Efendi, Efendi Boris'den bankanın icra kuruluna yeni bir isim almasını ve toplantıları katılmasını sağlamasını ister...

Diziye yeni giren Şehzade'ye pusu kuruldu haberi Davut Paşa'ya ulaşır ulaşmaz istihbaratçılar Mustafa ve Bıçak Ali bölgeye giderek şehzadeyi kurtarır. Padişahın huzurunda Davut Paşa'nın önerisiyle Filinta Mustafa Şehzadenin yakın koruması olur. Şehzadeye kurulan pusu Osmanlı'yı içten parçalamak isteyen gzili örgüt yüce meclisin toplantısında tartışılır. Her kirli ve sinsi tezgahın altındaki bu örgüt daha başka operasyonlar ve tezgahlar peşindedir.

ve daha bir çok gelişmenin yaşandığı bölüm herkesi ekran başına kilitledi...

Filinta oyuncuları kadar Filinta dizi müzikleri de oldukça ilgi topluyor. Bir süredir dizide kullanılmayan eski müziklerin tekrar kullanılmaya başlaması izleyicilerden tam not aldı.

FİLİNTA DİZİSİ ÖNE ÇIKAN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

FİLİNTA MUSTAFA

Onur Tuna

BORİS ZAHARYAS

Serhat Tutumluer

BIÇAK ALİ

Cem Uçan

DAVUT PAŞA

Mustafa Avkıran

DERVİŞ YUSUF

Mürşit Ağa Bağ

PADİŞAH

Bülent Alkış