17 Yaşındaki Milli Sporcu Murat Özdilek Şakalaşırken Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde, jujutsu ve karma dövüş sporları alanında 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki Muhammed Murat Özdilek, piknik sırasında 22 yaşındaki Recep Kayın'ın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu karnından vuruldu. Şampiyon sporcu, hastanede yaşamını yitirdi.

KARNINDAN VURULDU

Sinanpaşa İlçesi'nde oturan Muhammed Murat Özdilek, geçen çarşamba günü 3 arkadaşıyla birlikte Kınık Köyü'nde ormanlık alanda ava gitti. Av öncesi piknik yapan 4 arkadaş yemek yedi, oyun havaları eşliğinde eğlendi. Bu anlarını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşan gençler, ellerindeki tüfeklerle havaya ateş de açtı. Tüfekleri birbirlerine doğrultarak şakalaşan gruptan Recep Kayın'ın silahı bu sırada ateş aldı. Bu sırada namlunun karşısında duran Muhammed Murat Özdilek, yakın mesafeden karın bölgesine giren saçmalarla yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Özdilek, arkadaşları tarafından otomobille Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Özdilek'in zarar gören iki böbreği alınırken, karaciğerine ağır hasar veren saçmalar da ameliyatla çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Özdilek, tüm çabalara rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.





YANLIŞLIKLA PATLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Recep Kayın'ı hastanede gözaltına aldı. İfadesine başvurulan Recep Kayın, Muhammed Murat Özdilek'in ölümüne neden olan tüfeği hastaneye gelirken yolda araziye attığını söyledi. Bunun üzerine ekipler tüfeği bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik alanda arama yapan jandarma, öğle saatlerinde tüfeği buldu. İşlemlerinin ardından Sinanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Recep Kayın, savcılıktaki ifadesinde tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını, arkadaşını öldürme kastı bulunmadığını söyledi. Kayın, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





6 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Otopsinin ardından memleketi Bolvadin İlçesi'nde toprağa verilen Muhammed Murat Özdilek'in, dövüş sporlarında Türkiye dereceleri bulunduğu kaydedildi. Dövüş sporları hocası Hakan Koç, Özdilek'in jujutsu ve karma dövüş sporları alanında eğitim aldığını, 6 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu, çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Vefat haberi sonrası arkadaşları, Özdilek'in derece aldığı yarışmalardaki görüntülerini sosyal medyada paylaştı.