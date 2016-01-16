17 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Haftanın Finalinde Kim Elendi - Elenen Kim Oldu

Kısmetse Olur evinde Cansel ve Eser SMS oylaması sonucunda koruma altına alınan isimler olmuştu.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur eleme gecesinde damatlar evinden Gürkan'ın ismi çıkarken, gelinler evinden Burçak'ın ismi elenmesi yönünde en çok oy alan isimler oldu. Haftanın en çok SMS oyunu alan ismi yine Eser oldu. Eser'in 10 bin liralık ödülü kazanmasının ardından Burçak İmre Kısmetse Olur'a veda eden isim oldu.

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı, Kanal D ekranlarının sevilen izdivaç programı

'da gerçek aşkı bulmak için toplam 16 kadın ve erkek yarışmacı bir arada. Bu akşam Kısmetse Olur'da ''eleme gecesi'' heyecanı yaşanacak. Peki; Kısmetse Olur'da kim elenecek?

KISMETSE OLUR'DA 9 OCAK ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?

9 Ocak Cumartesi günü yapılan Kısmetse Olur eleme gecesinde gelin adaylarından Fatma eve veda etmişti. Fatma'yı yalnız bırakmak istemeyen Serhan ise kendi isteğiyle evden ayrılmıştı.

Peki; bu akşam (16 Ocak) hangi gelin adayı elenecek?, hangi damat adayı elenecek?, Haftanın mükemmel çifti kim olacak?, Hangi yarışmacı koruma altına alınacak?

9 Ocak Cumartesi gecesi yaşanan Kısmetse Olur eleme gecesinde SMS oylaması sonucu gelin adaylarından Cansel Çördük, damat adaylarından ise Eser West koruma altına alındılar. 10 Bin TL'lik ödülün sahibi ise Eser oldu. Kısmetse Olur’da damat adaylarından Tankut ile Adnan dokunulmazlık sahibi oldu.

Kısmetse Olur - 15. Haftanın Finali (Ayça Emre'ye ilanı aşk)

Ayça'nın geri dönmesiyle gerginliğin arttığı, Murat ve Mehtap'ın arasında sopuk rüzgarların estiği Kısmetse Olur evinde bu hafta kim elenecek? Kısmetse Olur'da Mehtap mı elenecek?

Bu sorunun yanıtını 16 Ocak Cumartesi akşamı Kısmetse Olur haftanın finali canlı yayınında hep birlikte öğreneceğiz.

Kısmetse Olur Haftanın Finali bu akşam saat 23:30’da Kanal D canlı yayın kuşağında ekranlara gelecek