17 Ocak Cumartesi Big Brother Türkiye Haftanın Finalinde Kim Elendi - Elenen Kim Oldu

‘Big Brother Türkiye’de eleme listesine giren isimler bu kez; Gökçen, Rezan, Emrah ve Hüseyin oldu. İzleyicilerden en az oy alan 4 yarışmacı ‘Big Brother Türkiye’ evine veda etti..

Bu hafta eleme listesinde Gökçen, Emrah, Rezan ve Hüseyin'in adı vardı. Yapılan eleme sonucunda Big Brother Türkiye'ye veda eden isim Emrah oldu..

EV HALKI, ‘GÖKÇEN GİTSİN’ DEDİ

Hafta içinde, ev halkının ikişer isim söyleyerek yaptığı oylama sonucunda, ‘Big Brother Türkiye’nin 7. haftasının eleme listesi; Gökçen, Rezan, Emrah ve Hüseyin’den oluştu. Evden gitmesi en çok istenen ilk isim ise bu kez, 6 oy ile Gökçen oldu. Listedeki Rezan’a 4, Hüseyin ve Emrah’a da 3’er oy çıktı.

7. HAFTADA, 6. KEZ ELEME LİSTESİNDE

‘Big Brother Türkiye’nin 7. haftasında; Gökçen 6’ncı, Rezan ve Emrah 2’nci kez eleme listesinde yer alırken, Hüseyin ise ilk kez yer aldı. Bu akşam , dört yarışmacıdan biri olan Emrah ‘Big Brother Türkiye’ evine ve aynı zamanda 1 milyon liralık rekor ödüle veda etti.

Yayın Günü: 16 Ocak Cumartesi

Yayın Saati: 21.45

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