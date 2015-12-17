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17 Aralık Perşembe Kısmetse Olur 54. Son Bölüm Fragmanı - Kısmetse Olur Youtube Son Bölüm Canlı İzle

Kısmetse olur evlilik evinin güzel gelinleri ve yakışıklı damatları arasında yakınlaşmalar devam ediyor, Kısmetse Olur 54.Bölüm Fragmanı sitemizde yayınlandı haberimizin detayında canlı izleyebileceğiniz bilgileri bulabilirsiniz

Kısmetse olur evlilik evinin güzel gelinleri ve yakışıklı damatları arasında yakınlaşmalar devam ediyor, Kısmetse Olur 54.Bölüm Fragmanı sitemizde yayınlandı  haberimizin detayında canlı izleyebileceğiniz bilgileri bulabilirsiniz 

Ayça, Emre'yi geri kazanmak için ne yapacak? Kısmetse Olur yeni bölümüyle hafta içi her gün 12:45'te Kanal D'de!

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Kanal D’de ekrana gelen yeni program Kısmetse Olur'un bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde Emre ve Ayça arasında yaşanan gerilim ekrana taşınacak. Beğeniyle izlenen Kısmetse Olur'da Ayça'ya sert şekilde uyarıda bulunan Emre ile Ayça arasında ipler kopma noktasına mı geldi? İşte detaylar...

Emre, Kısmetse Olur yeni bölümde Ayça'ya sert bir uyarı yaparak, "Bağırma! ben sana efendi gibi otur, oturaklı ol dedikçe 50 kere uyarmama rağmen hala aynı hareketlerine devam ediyorsun.  Ben bir gidersem iki dünya bir araya gelse sen benimle bir araya gelemezsin" diyerek tepki gösterdi.

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