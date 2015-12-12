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16 Aralık Çarşamba Poyraz Karayel 36. son bölüm fragmanı dizi izle

Kanal D nin reyting rekormanı dizisi Poyraz Karayel'de bu haftada heyecan tam gaz devam ediyor, 36. sı yayınlanacağı 16 Aralık Çarşamba günü Poyraz Karayel 36. son bölümünün fragmanı dizi izle haberimizin detayında bulabilirsiniz

16 Aralık Çarşamba Poyraz Karayel 36. son bölüm fragmanı dizi izle
 Kanal D nin reyting rekormanı dizisi Poyraz Karayel'de bu haftada heyecan tam gaz devam ediyor, 36. sı yayınlanacağı 16 Aralık Çarşamba günü Poyraz Karayel 36. son bölümünün fragmanı dizi izle haberimizin detayında bulabilirsiniz
POYRAZ KARAYEL 35. BÖLÜM ÖZETİ:
Sadrettini Poyraz'ı vurduğunu öğrenen bahri oğlunun o depoda ne işi olduğunu öğrenmeye çalışır. Sadrettin yine Ayşegül'ün yardımlarıyla kurtarılır. Hastaneye gelen Poyraz durumu anlatmaya çalışsada anlattıkları kimseyi tatmin etmez. Adil Topal'ın haber vermesiyle Despina'nın hastanesine gelen polisler Sadrettin'i bulur ve iyileşene kadar gözetim altına alır. Kendine gelen Sadrettin Bahri'ye Poyraz'ın kendini özellikle vurduğunu böylelikle Adil Topal'ın kim olduğunu öğrenmesini engellediğini söyler.
Melten ve Zülfikar işbirliği yapıp Sadrettin'in bedeninden çıkan ve Poyraz'a ait olan mermi çekirdeğini almak için plan yaparlar. Ve plan amacına ulaşır... Böylece Adil'in oğluna kurduğu tuzakda bozulmuş olur. 
Efkar dağıtmak için bir araya gelen Sema, Ayşegül, Despina ve Songül durumu biraz abartıp Poyraz'ın evi sandığı sokağın ortasınanda ateş yakar. Tabi bu işin sonu karakolda biter... Sefer Sema'nın ondan birşeyler gizlediğini fark eder. Ama Sema gerçeği söyleyerek seferin hayatını karartmamakta kararlıdır.
Sadrettin poyrazı silah zoruyla kaçırıp işkence etmeye başlar. Poyraz'ı kurtarmak Bahri Umman'a düşer. Sadrettin'e tuzak kuranın İsmail Karayel olduğunu öğrenen Bahri, Adil topal'ın kim olduğunu anlar...
 
POYRAZ KARAYEL 36. BÖLÜM FRAGMANI:
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Dizi IzlePoyraz Karayel
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