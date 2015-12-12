16 Aralık Çarşamba Eve Dönüş 10. son bölüm fragmanı dizi izle

EVE DÖNÜŞ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Olaylı doğum günü kutlamasının ardından İpek, Yusuf'la yakınlaşabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Leyla'nın Kürşat'ı kendine aşık etmek ve Canan'la ayırmak için yaptığı planlar, aşkları henüz bir oyun olan Leyla ve Yusuf'un arasının bozulmasına neden olur. Kürşat ve Leyla arasındaki yakınlaşma ise Canan'ı çileden çıkarır.

Olanlardan tek kârlı çıkan ise İpek olur. Oflaz'ın elinde bulunan Kürşat'a ait itiraf bandı, tüm dengeleri değiştirir. Canan, Oflaz üzerindeki kontrolü kaybetmiştir. Bir yandan Cavidan ve Nejat'ı kullanarak durumu lehine çevirmeye çalışırken, diğer yandan kendine istediği gibi oynayacağı yeni bir oyuncak bulmuştur.

Canan'ın cazibesine kapılan Aras'ın ise henüz gerçekte kim olduğundan ve neye bulaştığından haberi bile yoktur! Yıllardır yerini bulamadığı oğluna ulaşmasına bir adım kala yaşayacağı darbe Vedat'ı eskisinden de taş kalpli ve kötü yapar. Vedat'a en başından beri güvenmeyen Yusuf ise adamı takip eder ve büyük sırrını öğrenir. Vedat'ın ise gördüklerinden sonra Yusuf'u yaşatmaya niyeti yoktur!

EVE DÖNÜŞ'ÜN ÇEKİMLERİNDE TEHLİKELİ SAHNELER

Atv ekranlarında beğeniyle takip edilen, konusu ve sahneleriyle adından söz ettiren “Eve Dönüş” dizisi, 9. bölümünün çekimlerine oldukça tehlikeli sahnelerin çekimleriyle başladı.

Beykoz'a bağlı Bozhane köyündeki müstakil bir evde gerçekleştirilen, güçlü patlayıcıların kullanıldığı çekimlerde büyük bir patlama gerçekleştirildi. Patlamanın olacağı alan özel güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı. Barut ve benzin kullanılarak gerçekleştirilen patlamanın çekimleri yapılırken herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans hazır olarak bekletildi.

Tehlikeyi göze alan Dilşad Çelebi'nin, patlama olan yerden üzerine doğru hızla gelen tahta ve taşlardan kurtulmak için kafasının üzerine doğru atlayışı etrafta seyredenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Yaşanan her rolü aslında gerçekte yaşıyormuş gibi hissediyoruz diyen Eve Dönüş'ün oyuncuları; "Gerçek bir adrenalin tutkunuyuz. Etrafımızdaki insanlar bazen yaptığımız tehlikeli ve çılgınca şeylere şahit olduklarında bize; Sizde deli cesareti var diye takılıyorlar. Fakat biz tehlikeli olan her şeyi yapmaktan büyük zevk alıyoruz. Çünkü o anı gerçekten yaşıyoruz. O yüzdende tehlikeli bir sahne olsa da bu rolleri oynamak istiyoruz." diyerek duygularını dile getirdiler.

Başrollerini Cansel Elçin, Dilşad Çelebi, Tardu Flordun ve İpek Erdem'in paylaştığı Eve Dönüş dün akşam ATV ekranlarındaydı. Dün akşam yayınlanan Eve Dönüş 9. bölüm ile nefesleri kesti. Dün akşam yayınlanan son bölüm ardından Eve Dönüş 10. bölüm fragmanı beklenilmeye başlandı. Eve Dönüş 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacak.