16 Aralık Çarşamba Diriliş Ertuğrul 38. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

TRT1'de yayınlanan diziler arasında izleyici kitlesi en çok ve gittikçe artan Diriliş Ertuğrul'da bu haftada olaylar kaldığı yerden tüm heyecanı ile devam ediyor 16 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yeni bölümünü TRT1 ekranlarında izleyebilirsiniz

14 Aralık 2015 Pazartesi 10:12