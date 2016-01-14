15 Ocak Beyaz Show Konukları Kimler? 15 Ocak Beyaz Show Yeni Bölümde Kimler Gelecek?

Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Beyaz Show Cuma akşamı saat 23:15'de başlıyor!



Kanal D ekranlarında her Cuma izleyenleri ekrana kilitleyen talk Show programı Beyaz Show yayına 20 kasım 2015 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeni sezonda merakla beklenen Beyaz Show bugün yayınlanacak mı?





BEYAZ SHOW BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Yeni sezona hazırlığını tamamlayan Beyazıt Öztürk, yapılan açıklamada bu akşam yeni bölümün yayınlanacağını, ekranlara bomba gibi döneceğini açıklamıştı. Ünlü şovmen Ankara Tren Garın'da yaşanan patlama olaylarından dolayı bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağını duyurdu. Yeni sezona haftaya cuma başlayacağını söyleyen ünlü şovmen, yaşanan olaylara tepkisini böyle gösteriyor.

BEYAZ SHOW' DA YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

Beyaz Show sunuculuğunu Beyazıt Öztürk' ün yaptığı, 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayınlanan talk-show programıdır.

Tam 19 senedir aralıksız yayınlanan, Kanal D ekranlarında bir klasik haline dönüşen Beyaz Show yeni sürprizlerle yeni sezona çok hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Beyaz Show, yeni sezona haftaya cuma başlıyor.

Yaz aylarına damga vuran ve sosyal medyada geniş kitlesi bulunan Güneşin Kızları ekibi, Beyaz Show'un yeni sezon ilk konukları olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk show programı Beyaz Show, bomba gibi bir sezon finaliyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sohbeti, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle Beyaz Show bu hafta da seyirciyi ekrana kitledi. “Beyaz Show”un sezon finaline bu hafta; fenomen dizi Medcezir’in fenomen oyuncuları Serenay Sarıkaya, Hazar Ergüçlü, Barış Falay ve Taner Ölmez, Türk pop müziğinin sevilen sesi Murat Dalkılıç, “Olmazsa Olmaz” şarkısıyla müzik dünyasının en yeni sesi Güliz Ayla konuk oldu.