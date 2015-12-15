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15 Aralık Salı Big Brother Türkiye Yarışması Youtube Canlı İzle - Saat Kaçta - Hangi Kanalda - Hangi Günler

Brother Türkiye Yarışması 15 Aralık Salı günüde hızını kesmeden devam ediyor, avrupanın en cok izlenen yarışmaları arasında olan ve 15 yıldır reyting rekorlarını altust etmesi ile bilinen yarışma Türkiye'de STAR TV ekranlarında yayında, haberimizin detayında 24 saat canlı yayın yapan linklerede ulaşabilirsiniz

15 Aralık Salı Big Brother Türkiye Yarışması Youtube Canlı İzle - Saat Kaçta - Hangi Kanalda - Hangi Günler
 Brother Türkiye Yarışması 15 Aralık Salı günüde hızını kesmeden devam ediyor, avrupanın en cok izlenen yarışmaları arasında olan ve 15 yıldır reyting rekorlarını altust etmesi ile bilinen yarışma Türkiye'de STAR TV ekranlarında yayında, haberimizin detayında 24 saat canlı yayın yapan linklerede ulaşabilirsiniz
Big Brother Türkiye’nin 2. hafta eleme gecesinde, ‘Big Brother Türkiye’ evine veda eden, ev halkının gitmesini en çok istediği Gökçen değil, gülşen oldu.
 
‘Big Brother Türkiye’de dün akşam  eleme heyecanı yaşandı. Hafta içinde, ‘Big Brother Türkiye’ ev halkının yaptığı oylama sonucunda, evden gitmesi en çok istenen isim Gökçen olurken, diğer isimler Onur ve Gülşen olarak belirlenmişti. Dördüncü isim içinse Yasin ile Oktay’a eşit sayıda oy çıkmış, evin lideri Sinan, Oktay’ın adını listeye yazmıştı. 
 
GÖKÇEN KALDI, GÜLŞEN ELENDİ 
 
 ‘Big Brother Türkiye’ izleyicilerinden en az oyu alan Gülşen, 2. haftada, ‘Big Brother Türkiye’ evine, 1 milyon TL’lik rekor ödüle ve hayallerine veda etti. Ev halkının gitmesini en çok istediği Gökçen’in evde kalması ise ‘Big Brother Türkiye’ evinde zorlu bir haftanın başlayacağının habercisi oldu. 


 Big Brother Türkiye TIKLA CANLI İZLE
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Hafta içinde, isimlerini eleme listesinden çıkarabilmek için son şansları olan ‘dokunulmazlık görevi’ni heyecanla bekleyen Gökçen, Onur,  Gülşen ve Oktay, Big Brother’ın ‘dokunulmazlık görevinin’ ‘Kum Saati’ olduğunu açıklamasının ardından arenaya çıkmış ve Big Brother’ın verdiği zamanı uzatma görevini yerine getirebilmek için  ‘kum saatlerindeki kumu bitirmemek’ amacıyla yarışmışlardı.  
 
OKTAY ADINI ELEME LİSTESİNDEN SİLDİRDİ
 
Gülşen ve Gökçen, dokunulmazlık görevinde ilk pes eden isimler olurken, Onur ve Oktay mücadeleye devam etmiş, kıyasıya rekabetin ardından Oktay, ‘dokunulmazlık görevinin’ galibi olarak adını eleme listesinden sildirmişti. 
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