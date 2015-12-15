15 Aralık Kısmetse Olur Youtube Son Bölüm Canlı İzle

Kanal D’de, yapım Production House’un üstlenmiş olduğu , yeni bölümleri ile hafta içi her gün, finali ile hafta sonu ekrana çıkacak olan “Kısmetse Olur”da kimler elenmiş oldu? Kısmetse Olur Haftanın Final Günü Cumartesi saat 12:45’te Kanal D’de...Gelin ile Damat adaylarından kim ekranlardan ve izdivaç proğramından veda edecek? Bu hafta koruma altına alınmış olan ve 10 bin liranın sahibi gelin adaylarından Ceyda Kırıcı oldu.Herkes Ayça'yı beklerken Ceyda'nın SMS oylarıyla koruma altına halk tarafından alınması herkesi çok şaşırttı. Damat adaylarından ise SMS oylarıyla koruma altına alınarak 10 bin liranın sahibi oldu. Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor.Ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir müsabakacı eve veda edecek. İlk eleme heyecanının yaşanmış olacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan müsabakacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek müsabakacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek.