15-16-17 Ocak İstanbul Avrupa Yakası Elektrik Kesintisi

İşte o ilçeler;

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:50

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mehmet Nesih Özmen Mahallesinin;Savaş Caddesi,Kasım,Nar Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilce Mahallesinin;Ulubaş Caddesi,Aytekin,Donanma,Çelik,Demirbaş,Şebnem Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Sultangazi ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cebeci Mahallesinin;1.Cebeci Yolu,2594,2500,2494,2495,2501,2502,2503,2504,2505,2506 Sokakları,Cebeci Köyü,Cebeci Köyü Taş Ocakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Akel,Soy Sokakları,Çelik Makas,Kurdela Fabrikası ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Gümüşsuyu Caddesi,Yıldız,Cebe Ali Bey Sokakları,Somer Sanayi Sitesi,Anıl Kağıt ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:30

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Hasbahçe,Eski Eyüpsultan Caddeleri,Güllüoğlu,Reha Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mevlanakapı Mahallesinin;Odabaşı,Vaka'a Nüviz,Mimar Acem Camii,Zaarcıbaşı,Bıçkı Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Küçükköy Cebeci Caddesi,1181,542 Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cennet Mahallesinin;Barbaros,Mevlana Caddeleri ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Evren Mahallesinin;İstiklal Caddesi ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Esenyurt ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İstiklal Mahallesinin;361,333 Sokakları,Erçakar Plastik,Kimya Sanayi Akçın İzoleli İletken Sanayi,Orhan Yıldız,Eren Raf Altı Firmaları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Beylikdüzü ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cumhuriyet Mahallesinin;İbnisina Sokağı,Ekinoks Sitesi,ÇNR Yapı,Plates Akademi Beylikdüzü ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilova Mahallesinin;Sakarya,Reyhan,Dumlupınar Caddeleri,Tuna,Dere,Gazi,Atilla,Efe,Çukur Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Tevfikbey Mahallesinin;Mimarlar,Tahsin Tekelioğlu Caddeleri,Lale,Bahar Çıkmazı Sokakları ve civarı

17.01.2016-17.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 17.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mevlanakapı Mahallesinin;Lalezade,Selam Ağası,Dingil,Çıngırak,Başbakkal Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sanayi Mahallesinin;Samipaşa,Atatürk,Asalet,Malazgirt Caddeleri,Sülün,Karaca,Çaldıran,Bayraktar,Yunus Emre,Balkan Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Tevfikbey Mahallesinin;Mimarlar,Tahsin Tekelioğlu Caddeleri,Bahar Çıkmazı,Lale Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mevlanakapı Mahallesinin;Başbakkal,Melek Çeşmesi,Melek Hatun,Melek Hatun Camii,Kaledibi,Hatip,Hatip 1 Çıkmazı,Şimşek Mevkii,Kalburcu Mehmet Camii Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çağlayan Mahallesinin;Ayazma Yolu Caddesi,Okul,Kıvrım Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Eyüp-Sarıyer ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Eyüp İlçesinin;Çiftalan Köyü,Sarıyer ilçesinin; Kısırkaya Köyü ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:30

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Mahalle Mahallesinin;İstanbul,10 Temmuz,Hat Boyu Caddeleri,Teyyareci Sadık,Yeni Fırın,Yanık Ses,Karakol,Pazar,Teyyareci Fethi,General Kani Elitez Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cennet Mahallesinin;Barbaros,Turgut Reis,Mevlana Caddeleri ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Halkalı Merkez Mahallesinin;Demirkapı,Maslak Caddeleri,Çayır,Meriç,Kılıç,Çimen Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:00 - 11:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Beşyol Mahallesinin;Eski Halkalı Caddesi ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zafer Mahallesinin;1.Bahçecik,Petek,Bahçecik,Bademli,Mesut,Marsan Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Osmaniye Mahallesinin;Fabrikalar,İsmail Erez Bulvarı,Halk Pazarı İçi Yolu,Sığırtmaç,Kireçocağı Yolu Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Eyüp ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Alibeyköy,Çırçır Mahallelerinin;Cengiz Topel,Fevzi Çakmak,Güzelyayla,Güngören,Uludağ,Sevda Caddeleri,Tolga,Seyhan,Doruk,Ahmet Ayık,Öncü,Atilla,Dicle,Betül,Sevimli,Nihal,Atatürk Bulvarı Sokakları,İtfaiye Blokları,Devlet Hava Meydanları Blokları,Beka Blokları,İlmek Sitesi ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mevlanakapı Mahallesinin;Kalburcu Mehmet Çeşmesi,Kemikli Burun Sokakları ve civarı

16.01.2016-16.01.2016 Tarihleri arasında,

Bağcılar ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:00 - 08:00

Kesinti Tarihi: 16.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Bağlar Mahallesinin;Mimarsinan Caddesi,Mercan Sokak,Yıldızlar Plaza ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Güneştepe Mahallesinin;Canik,Balaban,Nevbahar,Lale,Adil,Asil,Kesici,Bahçeler,Katip,Keşif,Ağrı,Dicle,Selda,Misket,Özlem,Oktay Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cennet Mahallesinin;Antikacılar,Barbaros Caddeleri,Sütçüdede,611,Kuyulu,Cemalbey Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:00 - 09:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Çobançeşme Mahallesinin;Mithatpaşa Caddesi,Çardak,Hünkar,Gonca Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 20:30

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilköy Mahallesinin;Yeşilköy Halkalı Caddesi,Kordonboyu,Parkiçi Yolu,İtfaiye Amirliği ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

BAŞAKŞEHİR ilçesinde meydana gelen arıza hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:58 - 11:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: ORTA GERİLİM ARIZASI

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Şahintepe ,Güvercintepe , Altınşehir, Ziya Gökalp , Küçükçekmece İlçesi Yarımburgaz Mahallesi ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Veliefendi Mahallesinin;Çırpıcı B,75,75/3A,Çırpıcı D,1 Çeşme,75/1,7 Bağ,Cami,Hakşinaz,G/1 Çıkmazı,Ahmet Yesevi,75 Bağ,Yeşilyol D,Yeşilyol F,G/3,Çırpıcı Yolu E,3 Çeşme,Çırpıcı B Çıkmazı,Çırpıcı C,Yeşilyol,Çırpıcı A,Yeşilyol E,5 Bağ,6 Bağ,63,75/2,Namzet,Yeni Karakol,2 Çeşme,Lüle Taşı,Çırpıcı Yolu B,8 Bağ,Karagül,75 C,Çırpıcı D,Küpe Çiçeği,G/2 Çıkmazı,Zakirbaşı,Fahribey,Hoca Ahmet Yesevi,TCDD İstasyonu Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Sarıyer ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Zekeriyaköy Mahallesinin;Gürgensu Evleri ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kemer,Fevzi Çakmak Mahallelerinin;Atışalanı Caddesi,1138,1139,907,1140,835,834,832,1137,1139,900,Aşiyan Sokak ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Birlik ve Kemer Mahallelerinin;Fatih,Atışalanı,Şehit Vedat Çağlar Caddeleri,837,838,842,869,843,848/1,848,870,867/1,80/1,844,842,839,845,849,867,863,847,868,836/1,836 Sokakları,Ensar Hastanesi,Yüksel Düğün Salonu ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Eyüp ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nişanca Mahallesinin;Baba Haydar Caddesi,Baba Haydar Cami,Meslek Yokuşu,Balcı Yokuşu,Baba Haydar Kuyusu Sokakları,Gülbakanoğlu Siteleri ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Sanayi,Ayazma Caddeleri,Turing İş Merkezi ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Kağıthane ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 13:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Ayazma,Sanayi Caddeleri,Turing İş Merkezi,Görkem,Güler Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Topkapı Mahallesinin;Topkapı Caddesi,Dullar Çıkmazı,Paşa Odaları,Kalaycı Ali,Hoşgörü,Karatay Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Şehremini Mahallesinin;Turgut Özal Millet,Büyük Saray Meydanı Caddeleri,Yunus Emre,Arma,Karanfilli Çavuş Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

SİLİVRİ ilçesinde meydana gelen arıza hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:06 - 11:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: ORTA GERİLİM ARIZASI

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mahallesi

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde meydana gelen arıza hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:51 - 13:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: ORTA GERİLİM ARIZASI

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atatürk ,Mehmetakif Mahallesi ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Beylikdüzü ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gürpınar,Adnan Kahveci,Dereağzı Mahallelerinin;İnönü,Hasan Tahsin,Ahmet Haşim,Sahil Yolu Caddeleri,Tahir Ağa,Mümin Ağa Sokakları ve civarı

15.01.2016-15.01.2016 Tarihleri arasında,

Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 15.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Telsiz Mahallesinin;Profosör Doktor Muammer Aksoy Caddesi,103 Çıkmaz,103,103/C,103 D,G/8,103/1,103/2,105/2,G/2,Balıklı Çırpıcı Yolu,103/3,102,103/A,101,Leylak,13/3,103/5,103/6,G/1,103/2,103/A,103/1,103/B,Balıklı Yolu,102/1,103/5,103/D,130/1103/A,103-2,130/C Sokakları ve civarı

Kaynak : İHA