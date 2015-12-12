14 Aralık Pazartesi Paramparça 45. Son Bölüm Fragmanı Dizi İzle

Star TV ekranlarında yayınlanan PAramparça 45. bölüm büyük merak ediliyor. Cihan ve Gülseren son olarak aldığı kağıt helva sonrası dudak dudağa geldi. Hemen sonra dondurma aramaya giden ikili büyük şok yaşatacakken yanan evleri ile neye uğradıklarını şaşıracaklar. Cansu’nun başarısını kıskanan Hazal, davetin verildiği kulübe gizlice gelerek yangın çıkarır. Kendisini gören bir kişi vardır ve o da gerçeği söyleyip söylememek konusunda tereddütte kalır. Hazal ise çok hazin bir şekilde biten bu gecede hem kendisine hem de etrafına büyük zarar vermiştir.

Sezonun en çok izlenilen dizisi ‘Paramparça’ Pazartesi günü 45. bölümüyle soluk soluğa izlenecek, muhteşem bir sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Merdivenden düşerek beyin kanaması geçiren ve belden aşağısı tutmayan Hazal’ın 36. Bölümde, tekerlekli sandalye üzerindeki görüntüsü ortaya çıktı

Paramparça 45. bölüm Fragmanı izle

Hazal sakat mı kalacak? Gülseren yalıya yerleşmeyi hangi şartla kabul edecek? Dilara yalıdan gidiyor mu?, Cihan’ın en büyük düşmanı kimin yakını? Cansu’yu mahvedecek gerçek ne? Cihan aşkına nasıl sahip çıkacak? Paramparça, pazartesi akşamı yayınlanacak sezon finalinde izleyicilerine ters köşe yaparak, şaşırtıcı ve çok büyük sürprizlerle veda edecek.

Cihan’ı Gülseren’den soğutamayacağını anlayan Rahmi Bey taktik değiştirir. Bu defa hedef, Gülseren’i Cihan’dan koparmaktır. Cihan eski bir tanıdığına yardım etmeye çalışırken, aslında Rahmi Bey’in planladığı tuzağa düşer.

Alper köşeye sıkışıyor

Cihan’ın ‘şirketlerden ayrılma’ tehdidi karşısında harekete geçen Dilara, Alper’e verdiği vekaleti iptal eder. Karşı saldırıya geçen Alper, Rahmi Bey’in elindeki yeni kozu görünce pes eder ve tüm bu olanlardan sorumlu tuttuğu eşi Solmaz’ı evden atar.

Cihan’ı Gülseren’den soğutamayacağını anlayan Rahmi Bey taktik değiştirir. Bu defa hedef, Gülseren’i Cihan’dan koparmaktır. Cihan eski bir tanıdığına yardım etmeye çalışırken, aslında Rahmi Bey’in planladığı tuzağa düşer.

Alper köşeye sıkışıyor

Cihan’ın ‘şirketlerden ayrılma’ tehdidi karşısında harekete geçen Dilara, Alper’e verdiği vekaleti iptal eder. Karşı saldırıya geçen Alper, Rahmi Bey’in elindeki yeni kozu görünce pes eder ve tüm bu olanlardan sorumlu tuttuğu eşi Solmaz’ı evden atar.

Paramparça dizisi konusu ne?

Cihan’ın yanındaki kadın kim?

Kavuşmaları kadar ayrılmaları da imkansız... Büyük, paramparça bir aşk hikayesi...

Ayrı dünyalara ait olan iki insan, ne kavuşmaları ne de ayrılmaları mümkün...

İki kaza ile yoları hiçbir zaman ayrılmayacak şekilde kesişen 6 kişi...

Bambaşka hayallere ve hayatlara yürürken yolları birleşecek ve sonsuza kadar ayrılmaz bağlarla birbirine bağlanacaklar...

Çok zor ekonomik şartlarda 14 yaşındaki kızını yetiştirmeye çalışan Gülseren, görümcesi ile yaşamaktadır.

Yaşadıkları küçük dünyayı zorlayacak hevesleri olan 14 yaşındaki kızıyla baş etmeye çalışırken hayatı bir anda tepetaklak olur.

Genç kadın, kendisini yıllar önce terk eden kocasıyla boşanma işlemlerini yürütürken, yağmurlu bir günde, travmatik bir olay sonucunda Cihan ile karşılaşır.

Cihan, evli ve iki çocuk sahibi bir adamdır. İyi bir baba, cesur bir işadamı, mutsuz bir erkektir. 15 yıl arayla gelen iki kaza ile, iki kadın bir erkek ve üç çocuğun hayatı ve kaderleri hiç beklemedikleri, üstüne üstlük aşılması mümkün olmayan bir şekilde sonsuza kadar birbirlerine bağlanacaktır.

Ortadaki soru cevapsız, çözüm imkansızdır.

YapımEndemol Türkiye

YapımcıH. Hakan Eren

Gökhan Tatarer

Yönetici YapımcıÖzlem Yurtsever

Uygulayıcı YapımcıSelma Koçoğlu

Yapım KoordinatörüMurat Sivri

Sinan Çelik

Yapım SorumlusuEngin Yılmaz

Yapım AsistanıFerhat Özdemir

Kubilay Yıldırım

Post Prodüksiyon SorumlusuMustafa Türkmen

Nurgül Yeşilçay Paramparça ile servetine servet kattı!

Bölüm başı 140 bin lira ile dizilerin en çok kazanan isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, birçok meslektaşı gibi birikimini gayrimenkulde değerlendiriyor.

16 yıldır çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan ünlü oyuncu, son olarak İstanbul Tarlabaşı’nda butik otel yapmak için 2 eski bina satın aldı. Yeşilçay, yatırımlarına İstanbul Ulus’ta bir ev alarak devam etmek istiyor.

Ortaköy’de kirada oturan başarılı oyuncunun, oğlu Osman Nejat’ın okuluna yakın olması için Ulus’ta bahçeli geniş bir eve taşınmak istediği öğrenildi.

1 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Levent'te bir Ofis, Haliç ve Bağdat Caddesi'nde birer daire, Bodrum'da yazlık villa ve İzmir’de 2 dairesi olan Yeşilçay, yeni evi için 1 milyon doları gözden çıkardı.

Paramparça dizisiyle reyting rekorları kıran Yeşilçay’ın geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de oturduğu binadaki komşularından şikayetçi olduğu da ortaya çıkmıştı. Başarılı oyuncu komşularından sürekli matkap sesi geldiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Erkan Petakkaya PAramparça ile sevişti!

Star TV’deki ‘Paramparça’nın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya bir süre önce verdiği röportajda “Dizilerdeki sevişme sahnelerine karşıyım, asla oynamam. Sinemada olabilir. Çünkü parasını verip tercih yapıyorsun. Ama Anadolu’nun bir köyünde aile televizyonu açıyor. Birileri öpüşmeye başlıyor. Oralarda böyle şeyler çok ayıp. Ben bile irite oluyorum” demişti.

Ancak Erkan Petekkaya’nın ‘öpüşmem, sevişmem’ kanunları ‘Paramparça’nın setinde sona erecek gibi.22 Haziran’daki sezon finalinde Nurgül Yeşilçay (Gülseren) ile Erkan Petekkaya (Cihan) için öpüşme sahnesi düşünülüyor Yapımcı firma, senarist ve yönetmen iki karakterin aşk sahnesinde görünmesi gerektiği ama aşırıya kaçılmaması konusunda anlaştı

Star TV Ekranlarında yayınlanan PAramparça 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Paramparça 45. bölümü ile 4 Aralık ekrana gelecek Paramparça neler olacak? Paramparça 45. bölüm Tanıtım ve Tüyoları neler yer alıyor. İşte merakla beklenen PAramparça 45. bölüm tanıtımı videosu yayında.