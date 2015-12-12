14 Aralık Pazartesi Güneşin Kızları 26. son bölüm fragmanı dizi izle

Haluk yeni fragmanda Ali için endişeleniyor ve vazgeçecek gibi görünmüyor. Haluk, Ali'den vazgeçecek mi? Haluk'un öz babası olmadığını öğrenen Ali ne tepki verecek? Yine eskisi gibi Haluk'u babası olarak görmeye devam edecek mi yoksa tamamen rest mi çekecek? Güneşin Kızları yeni bölümde dengeler nasıl değişecek? Güneşin Kızları yeni bölümde tüm bu detayların yanıt bulması bekleniyor.

Güneşin Kızları, güneşin kızları yeni fragman, güneşin kızları fragman, güneşin kızları, güneşin kızları yeni fragman izle, güneşin kızları fragman-2 izle

GÜNEŞİN KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin öz oğlu olmadığını öğrenen Haluk’un Ali’ye bir şey yapmasından korkan Sevilay, olan biten her şeyi Güneş'e anlatır ve ondan yardım ister. Ali ise Selin’e yaptıklarından dolayı pişmandır ve kendini affettirmeye kararlıdır.