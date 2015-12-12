Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
14 Aralık Pazartesi Güneşin Kızları 26. son bölüm fragmanı dizi izle
Kanal D'nin her Pazartesi yeni bir bölümü ile izleyiciye sunduğu Güneşin Kızları yeni bölümünde heyecan hız kesmiyor 14 Aralık Pazartesi günü Güneşin Kızları 26. son bölümünü fragmanı film izle yeni bölüm bilgilerini haberimizin detayında bulabilirsiniz
12 Aralık 2015 Cumartesi 16:01
Kanal D'nin her Pazartesi yeni bir bölümü ile izleyiciye sunduğu Güneşin Kızları yeni bölümünde heyecan hız kesmiyor 14 Aralık Pazartesi günü Güneşin Kızları 26. son bölümünü fragmanı film izle yeni bölüm bilgilerini haberimizin detayında bulabilirsiniz
Güneşin Kızları 26. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının her hafta merakla beklenen dizisi Güneşin Kızları yeni fragmanda, Ali babasının Haluk olmadığını öğreniyor. Yaşadığı şokla kendine büyük zarar veren Ali'ye ne olacak? Haluk'un öz babası olmadığını öğrenen Ali ne tepki verecek? Güneşin Kızları 26. bölüm yeni fragmanı ve detaylar haberimizde...
GÜNEŞİN KIZLARI 26. BÖLÜM YENİ FRAGMAN
GÜNEŞİN KIZLARI YENİ FRAGMANINDA ALİ'YE BÜYÜK ŞOK!
Güneşin Kızları yeni fragmanda babasının Haluk olmadığını öğrenen Ali büyük şok yaşıyor. Ali, Haluk ve Levent ile hesaplaşırken çaresizce Haluk'a dönerek "Bir şey desene baba.. yalan desene benim oğlum sensin desene" dediğini görüyoruz. Bunun sonrasında Ali'yi yaşadığı büyük öfke ile kolunu araba camına vurduğunu ve kanlar içinde hastananeye yetiştirilirken görüyoruz. Peki Ali'ye ne olacak?
Haluk yeni fragmanda Ali için endişeleniyor ve vazgeçecek gibi görünmüyor. Haluk, Ali'den vazgeçecek mi? Haluk'un öz babası olmadığını öğrenen Ali ne tepki verecek? Yine eskisi gibi Haluk'u babası olarak görmeye devam edecek mi yoksa tamamen rest mi çekecek? Güneşin Kızları yeni bölümde dengeler nasıl değişecek? Güneşin Kızları yeni bölümde tüm bu detayların yanıt bulması bekleniyor.
Güneşin Kızları, güneşin kızları yeni fragman, güneşin kızları fragman, güneşin kızları, güneşin kızları yeni fragman izle, güneşin kızları fragman-2 izle
GÜNEŞİN KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali’nin öz oğlu olmadığını öğrenen Haluk’un Ali’ye bir şey yapmasından korkan Sevilay, olan biten her şeyi Güneş'e anlatır ve ondan yardım ister. Ali ise Selin’e yaptıklarından dolayı pişmandır ve kendini affettirmeye kararlıdır.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Dizi IzleGüneşin Kızları
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.