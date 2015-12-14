14 Aralık Kısmetse Olur Youtube Son Bölüm Canlı İzle

Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor.Kısmetse Olur yarışmacıları kimler? Kısmetse Olur hafta içi her gün saat 12:45'de, "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümü izlemek ve yarışmacı olarak başvuru yapmak için haberimizi takip etmeye devam edin... Muhteşem bir düğün ve büyük ödüller hayatının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını bekliyor. Kısmetse Olur'da bu hafta gelin ve damat adaylarının evinden bir kişi elenecek yerine yeni adaylar gelecek. Kısmetse Olur "Haftanın Finali" cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D’de Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, yeni bölümleri ile hafta içi her gün, finali ile hafta sonu ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur” isimli şov programının sunucuları belli oldu. Aşkı arayan 7 erkek ve 7 kadın adayın yarıştığı programı ünlü sunucu Seda Akgül sunuyor.Evlilik yolunda ilerleyen adaylar, özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirecekler ve haftanın birincileri para ödülü kazanacak. Her hafta bir gelin ve bir damat adayının evlilik hayallerine veda edeceği programda, elenenlerin yerlerine yepyeni adaylar gelecek ve evdeki aşkı bulma şansı hiç bitmeyecek. Hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile ‘Kısmetse Olur’ saat 12:45'de Kanal D’de. FİNAL GECESİ Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek. İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edecek. Kısmetse Olur Haftanın Finali Cumartesi akşamı saat 23.15’de Kanal D’de. Sakın Kaçırmayın!