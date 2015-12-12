14 Aralık 2015 Yeşil Deniz 51. son bölüm fragmanı dizi izle

YEŞİL DENİZ 51. BÖLÜM ÖZETİ

Ceset bulan Cemil’in babası ve Üsen ne yapacak? Yeni sezonda yepyeni hikayelerle yoluna devam eden Yeşil Deniz, bu hafta da yine kahkaha ve eğlencenin adresi olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Burak Serdar Şanal, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş ve Ali Barkın’ın rol aldıkları dizide Üsen’in başına açılan ceset derdi ortalığı karıştırıyor. Cemil’in babasıyla gömü ararken yanlışlıkla bir cesedi ortaya çıkaran Üsen, cesetin üzerini yeniden toprakla kapatıp hiçbir şey olmamış gibi evine dönmek ister.

Ancak yolda yüzüğünün kaybolduğunu fark edince cinayetin üzerine kalacağından korkup olay yerine geri döner. Bu arada Helga’nın Muzo’yu istemediğini öğrenen Sibel, abisinin ona yalan söylediğini anlamıştır. Üsen eve döndüğünde ona evdeki tüfeği doğrultup pasaportunu vermesini ister.

Sadıçlar ise Cemil’in babasının Üsen’le gömüyü bulup bulmadığını kontrol etmek için soluğu Kavaklıtepe’de almıştır. Fakat kimsenin Kavaklıtepe’yi kazmadığını öğrenince ikisi arasındaki meseleyi öğrenmek için çareyi Cemil’in babasının ağzından laf almakta bulurlar. İsmail ve Zümrüt ailelerine açılabilecek midir? Cinayeti işleyen kimdir? Sadıçlar Üsen’i kontrol etmek için Sibel’i yakınlarında tutmaları gerektiğini düşünürken bu görevi onlar için kim üstlenecektir?

YEŞİL DENİZ 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosu, oyunculukları ve görselliğiyle büyük beğeni toplayan dizi bu hafta 50. bölümüyle ekrana geliyor. Başarılı oyuncu Merve Akkaya’nın da Hicabi’nin yeğeni Yakut rolünde kadroya dahil olduğu bu haftaki bölümün konusu şöyle: Rüyasında gördüğü Sarıklı Efe’nin gazına gelip Safiye’yi kaçıran Cemil’in bundan sonra ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yoktur.

Panti ve oğlu ise Safiye’nin annesinin de ısrarlarıyla kaçakların peşine düşer.

Olup bitenlere duvarın arkasında şahit olan Süleman ve Emin ise Cemil’e yardım etmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat Safiye’nin kimliğinin evde kalmış olması ve jandarmaların olaya dahil olması sadıçları yine zor bir maceranın içine iter. Bu arada Zümrüt’ün yasını tutmaya devam eden Üsen, İsmail’in sergi açtığını öğrenince kendince bir intikam fırsatı yakalmıştır. Hicabi’ye gelen sürpriz bir telefon ise yeğeni Yakut’la İsmail’i henüz kendilerinin bile bilmediği bir yolculuğa çıkaracaktır.