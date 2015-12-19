13 yaşındaki genç kıza hamilelik şoku

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan ortaokul 3’üncü Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki G.K. 4 gün önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

G.K.’nın yapılan muayenesinde ve tetkiklerinde 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 yıldır 23 yaşındaki kamyon şoförü dayısı S.A.’nın tecavüzüne uğradığını ve dayısının tehditleri nedeniyle söyleyemediğini belirten G.K.’nın açıklamasından sonra S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

‘Dayım Benimle Evleneceğini Söyledi’

Savcılık kararı ile G.K.’dan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat yoluyla ceninin alındığı belirtildi. G.K.’nın psikolog gözetiminde alınan ifadesinde, "Dayım bizim evde kalıyordu, annemin olmadığı bir gün odama geldi ve tecavüz etti. Sonraları beni tehdit ederek ilişkiye girdi. Korkumdan kimseye bir şey söyleyemedim, seninle evleneceğim diyordu" dediği öğrenildi.

Sosyal Medyada Fotoğraflarını Paylaşmış

Ailenin şikayeti üzerine jandarma tarafından yakalanan ve gözaltına alınan S.A.’nın kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinden yeğeni ile birlikte çektirdiği sarmaş dolaş fotoğrafları paylaştığı görüldü. S.A. Milas Adliyesi’nde yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili G.K.’nın annesi F.K. ve babası T.K.’nın ifadelerinin alındığı, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.