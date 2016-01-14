13 Ocak Çarşamba Reyting Sonuçları - TNS SBT Rating Kara Sevda mı Poyraz Karayel mi yoksa Eve dönüş mü birinci oldu

Diziler arasında çekişmeli bir şekilde süren Reyting mücadelesi aynı hızında devam ediyor.Her geçen haftada biraz daha kızışan bu mücadelede, diziler çok reyting alabilmek adına birçok farklı olayları seyirciler önüne getiriyorlar.Bu gerçektende insanlar taraıfndan verilen tepkilere bağlı olan reyting olayı, dizilerin lider veya düşüş sağlamasına adeta kendileri karar veriyorlar.Bu zamana kadar her şekilde yapılan bu mücadele, yeni dizi ve program projeleri TV kanallarına eklendikçe daha da kızışkan bir hal aldı diyebiliriz.Kanallar arasında süren bu mücadelede hangi dizinin veya programın birinci geleceği tahmin edilmiyor çünkü izleyicilerin kararı her zaman değişim gösterebiliyor yani bir hafta önce Kanal D izlerken bir daha ki hafta aynı gün Star TV'yi açıp farklı bir şey izleyebiliyorlar.Bu durum dolayısıyla en kesin bilgili yetkili kuruluş tarafından gönderilmedikçe, herhangi bir tahminde bulunmakta gerçektende yalan olur diyebiliriz. 18 Kasım reyting sonuçları hakkında sizleri bilgilendireceğiz ve en doğru bilgileri sizlere aktaracağız.

Reyting savaşı devam ediyor !

Kanallar arasında yaşanılan reyting savaşı her hafta olduğu gibi, hatta her gün olduğu gibi bugünde aynı şekilde devam ediyor.Bugün TVlerde gerçektende harika diziler yayınlanıyor.Özellikle ilk bölümüyle birlikte Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kara Sevda ve Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Poyraz Karayel arasındaki mücadele gerçektende görülmeye değer bir hal alacak ve bugünün sonunda hangisinin birinci geldiğini dizi kategorisinde göreceğiz.Diziler arasında gerçekleşen bu kora kor mücadelede, birinci olan tarafın yüzü veya ilk 10'a giren dizilerin yüzü gülüyor diyebiliriz.





Reyting oranı kimler tarafından açıklanıyor ?

Diziler ve programların reyting oranı kimler tarafından açıklanıyor ? diye kendi kendilerine soran kişiler, okurlarımız oluyorsa, onu da bilgi olarak sizlere aktarmak istiyoruz.RTÜK adlı kuruluş bildiğiniz üzere televizyonlarımızda yayınlanan dizi ve programlara kurallar dışında bir şey yaptıklarında ceza verebildikleri gibi bu dizi ve programlarında reyting oranını en doğru şekilde gerekli kuruluşlara bildiriyor veya kendi internet sitesinden resmi olarak yayınlıyor.Vatandaşlarımızda reyting sonuçlarına bakabilir ve hangi dizi veya programın bugün liderliğe oturduğunu görebilir.

18 Kasım reyting sonuçlarını öğren, 18 Kasım tarihinde hangi dizi reytingde birinci oldu ? 18 Kasım reyting sonuçları - TNT SBS Rating Kara Sevda mı Poyraz Karayel mi ?