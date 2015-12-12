13 Aralık Pazar Star TV ATV TV8 FOX TV TRT1 Canlı İzle Günlük TV Yayın Akışı

13 Aralık Pazar günü tv'de neler var? Hangi kanallarda spor proğramı hangi kanallarda diziler veya hangisinde film izleyebileceğinize yayın akışından kontrol edebilir istediğiniz gibi keyifli bir vakit geçirebilirsiniz
Bedava Canlı TV izlemek herkes için ayrıcalıktır. Ülkemizde bulunan ulusal kanalları kesintisiz ve mobil canlı tv izlemek istiyoruz. Kanal D yayınlanan programlar herkesin ilgisini çekmektedir. Özellikle dizileri dünya çapında birçok ülkede izlenme rekorları kırmaktadır. Uzun yıllar bıkmadan izlenen dizileri ile de ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Kanal D’nin artık efsaneleri olarak devam eden dizileri Kurtlar Vadisi Pusu ve Arka Sokaklar izlenme rekorları kırmaya devam etmektedir. Yayından kaldırıldığı halde geri yayına alınan programlardır. Ayrıca eğlenceli yarışma programları ile izleyicilere eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlamaktadır. Kanal D izlemek için birçok neden bulunmaktadır. Evlilik programlarına rakip olarak kısmetse olur, İlker Ayrık’la Bir Sıfır önde gibi yarışma ve eğlence programları ekran başında olanların ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Haber programları da aynı şekilde Baba Haber Bülteni ile Ana Habere geçmeden önce insanların gündeme eğlenceli olarak bakmasını sağlamaktadır. Kanal D izlerken günün stresini de atmış oluyoruz.
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Kanal D dizileri bu yıl da yerlerini fazlasıyla korumakta olan diziler ile de öncülük etmektedir. Güllerin Savaşı, Güneşin Çocukları, Poyraz Karayel gibi diziler belirli bir kitleyi kendilerine bağlamış bulunmaktadır. Beyaz Show ile de hafta sonuna eğlenerek girmekteyiz. Bunun yanında hafta sonu programlarında sohbet programları dinlenmektesiniz. Aynı şekilde ulusal kanallarımızdan biri olan Fox Tv seyretmek güzel oluyor. Özellikle Haber programlarında ön plana çıkmaktadır. Sabah Haberleri ve Akşam Haberlerinde gündem hakkında olan yorumlarını merakla izleyenler bulunmaktadır. Bunun yanında dram ve komedi dizilerini izlemekten ayrı zevk duymaktayız. Aşk Yeniden, İnadına Aşk, Karagül ve O Hayat Benim Gibi dizileri izlenme rekorları kırmaktadır. Bunun yanında yıllardır devam eden günlük dizisi de bulunmaktadır. Unutma Beni gündüz takip edilen diziler arasında yıllardır yerini korumaktadır. Fox TV seyretmek ve Kanal D izlemek bir ayrıcalıktır. Birde kanalları bedava canlı TV izlemek herkesin temennisidir. Kanallar ülkemizde yayınlanan dizileri de dünyadaki birçok ülkeye sunmaktadır. Yurt dışından bile takip edilen kanallarımız bulunmaktadır. Özellikle Arap ülkelerinde yerini kanıtlamış vaziyetteler. Kanal D dizileri Arap ülkelerinde de izlenme rekorları kırmaya devam etmektedir.