TRT1 ekranlarında keyifle izlenen bir diğer dizi Baba Candır son hafta heyecan ve kahkaha birbirine karışmış durumda 13 Aralık Pazar Baba Candır son bölüm fragmanı dizi izle bilgilerini haberimizin detayından ulaşabilirsiniz
TRT 1 ekranlarının romantik komedi dizisi Baba Candır bu hafta 18. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Sıcak ve samimi anlatımıyla ilgi odağı olan aile dizinin yeni bölümünde sık sık komik diyaloglar, karakterlerin ilişkilerindeki yeni karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar ile Baba Candır yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Başrollerini; Settar Tanrıöğen, Özgün karaman, Tülay Bursa, Melis Tüzüngüz gibi isimlerin paylaştığı, samimi anlatımıyla dizi severlerin ilgisini çeken Baba Candır 18. bölümüyle 13 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!
BABA CANDIR 18. BÖLÜM ÖZETİ
Mahallede Düğün Var! Egemen evliliğe ve yeni ailesine alışmaya çalışırken, Salih konuyu komşuyu davet etmek için Egemen’e mahalle düğünü yapmaya karar verir. Ceylan Emrecan’a onunla arkadaş kalacağını söyler. Arkadaş kalmak istemeyen Emrecan Ceylan’ın sevgisini geri kazanmaya çalışır. Haluk kendi inşaat şirketinin reklamında oynamaya karar verir ve çekimler sırasında türlü türlü badireler atlatır. Ece Haluk’u Egemen’in düğününe davet eder. Ece’nin ona oynadığı oyunu öğrenen Haluk düğüne yalnız katılmayacaktır. Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, senaristliğini ise Tayfun Güneyer’in üstlendiği; Başlıca rollerde SettarTanrıöğen, Uraz Kaygılaroğlu, Tülay Bursa, Berna Koraltürk, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tolga Pancaroğlu, Dila Bayrak, Mehmet Ulay, Selda Özbek Orpak ve Ertunç Tuncer’in yer aldığı ‘Baba Candır’ 13 Aralık Pazar günü 18. Bölümüyle saat 20:00’da TRT 1 ekranında.