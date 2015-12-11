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13 Aralık Antalya Burdur ve Isparta illerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Akdeniz EDAŞ'ın paylaştığı bilgiye göre 13 Aralık Pazar günü Antalya Burdur ve Isparta illerinin bazı ilçelerinde bakım çalışması nedeni ile ara ara elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi

13 Aralık Antalya Burdur ve Isparta illerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak
Akdeniz EDAŞ'ın paylaştığı bilgiye göre 13 Aralık Pazar günü Antalya  Burdur ve Isparta illerinin bazı ilçelerinde bakım çalışması nedeni ile ara ara elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Akdeniz EDAŞ), tesis çalışmaları nedeniyle pazar günü Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.
Akdeniz EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Aralık'ta Antalya'nın Kemer, Kepez, Alanya, Kaş, Elmalı, Kumluca, Muratpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Açıklamada, söz konusu çalışmalar nedeniyle Burdur merkez, Çavdır, Kemer ilçeleri ile Isparta'nın Yalvaç, Uluborlu ve Aksu ilçelerinin bazı mahallelerine 05.00-17.00 saatleri arasında belirli aralıklarda elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Kaynak : AA
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