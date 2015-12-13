12 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

Kısmetse Olur evinde heyecan doruktaydı. Yaşanan elemede büyük sürpriz yaşandı. Kısmetse Olur evinde 12 Aralık gecesi kim elendi sorusunun yanıtı Ayça Beğen olacak diye beklenirken Ercan oldu. Ayça elenmesi için en çok oy verilen isimdi. Ancak 10 bin liralık para ödülü gelinler evine gidince Ayça elenmekten kurtuldu.

Kısmetse Olur 12 Aralık elemesi Kanal D yayın akışının değişmesi sebebiyle bu kez gündüz yerine gece yapıldı. Kısmetse Olur eleme gecesine damga vuran olay da Ayça ile eski nişanlısının görüntüleri oldu. Hem damat adayları hem de gelin adayları Ayça'yı ağır bir dille eleştirdiler. Ardından koruma altına alınan isimler belli oldu. Damat adaylarından Erdem, gelin adaylarından ise Daniella koruma altına alındı.

Kısmetse Olur evinde Eser ile Cansel dokunulmazlığı kazandıkları için Erdem ve Daniella ise koruma altına alındıkları için elemede isimleri söylenemedi.

Yapılan oylamada herkesin merak ettiği Emre Ubeyli'nin kim elensin diyeceği oldu. Emre 'senin gitmeni istiyorum' diyerek Ayça Beğen'in adını elenmesi için yazdı.



ELENEN İSİM ERCAN OLDU

Kısmetse Olur eleme kutusundan gelin adaylarından Ayça Beğen'in ismi çıkarken, damat adaylarından ise Ercan'ın adı belirlendi. Ayça Beğen için 5 oy, Ercan için ise 4 oy çıktı. SMS oylaması sonucunda 10 bin liralık para ödülünü alan kişi Ayça Çördük olunca Ayça Beğen elenmekten kurtuldu. Bu hafta Kısmetse Olur'da damatlar evinden Ercan elenen isim oldu.

Ayça'nın elenmeyip evde kalması Emre üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Ayça ise "Elenmedim, elenmeyeceğim de... Bu evden Emre'yi almadan gitmeyeceğim' dedi.

Ayça Beğen hafta içinde eski nişanlısı Halil Demirkıran ile bir AVM'de başbaşa yemek yerken görüntülendiler. Ayça Beğen fotoğraflar ortaya çıktığı ilk gün Halil ile tesadüf eseri karşılaştığını söyledi. Gösterilen fotoğraflara bakarak yorum yapan Ayça, Halil ile yemek yemediğini sadece 15 dakika oturduğunu söyledi. Ertesi gün Kısmetse Olur ekibi Ayça'nın Halil ile beraberken yemek yediğini gösteren fotoğrafı yayınladı.

EMRE UBEYLİ AYÇA'YA GERİ DÖNMEDİ

Kısmetse Olur evinde Ayça'nın ihaneti sonrasında Emre Ubeyli ilişkiyi bitirdiğini ilan etti. Emre'yi fotoğraflardan çok Ayça'nın ekrana gelen görüntüleri gülerek izlemesi ve sonrasında verdiği agresif tepki etkiledi. Emre aşkının bittiğini ilan ederken Ayça evde kalma adına son bir hamle yaptı ve 'peşinden koşacağını' ilan etti.