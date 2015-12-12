12 Aralık Cumartesi Kertenkele 45. son bölüm fragmanı dizi izle

ATV ekranların sevilen programı KErtenkele 45. bölüm fragmanı izle. Kertenkele 45. bölüm 12 Aralık ekrana gelecek. İşte merakla beklenen Kertenkele 45. bölüm tanıtım fragmanı 12 Aralık ekrana gelecek. Kertenkele son bölümde neler yaşanacak.

ATV'nin vazgeçilmez dizileri arasına girmeyi başaran komedi dizisi Kertenkele, yapmış olduğu bölümler ve senaryolarla izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen bir dizi olarak akıllara yerleşti.Kertenkele ara vermeden 45. bölüm fragmanını yayınladı. 12 aralık Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle, Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle.

Eski ve yeni senelerde her zaman ilk olmayı başaran ve Çocuklar Duymasın, Ezel gibi dizlere ev sahipliği yapan TV kanalı ATV, bu başarısına yenilerini sırayla ekleye ekleye yoluna devam ediyor.Yeni yayın sezonu için bir sürü dizi ve programını yayın akışına ekleyen ve hepsinden de olumlu etkiler alan ATV, istediğini almaya yakın gibi bu sezonda da.Elin Oğlu adındaki yepyeni ve farklı bir talk showu Türk TV'lerine getirmeyi beceren ve ondan da her geçen gün daha çok meyvesini alan ATV, yayınlarına ara vermeden devam ediyor.Kertenkele adlı dizi projesini yayına getiren harika kanal ATV, ondan da harika bir şekilde meyvelerini almış durumda ve almayada devam ediyor.Kertenkele 44. bölüm fragmanı izle, Kertenkele fragman izle.

Kertenkele, iyi bir reyting derecesi tutturdu mu ?

İlk bölümüden beri Türkiye'de önemli bir hayran kitlesine hitap etmeye başlayan ve bu durumu istikrarlı bir şekilde gelecek bölümlerdeki gelişmeleriyle sürdürmeyi başaran Kertenkele, her hafta reytinglerde Türkiye'de önemli sıralarda olmayı başarıyor.Bu durum, set ekibini çok mutlu ediyor.Özellikle senaristlerin bu denli yaratıcı kurgular yaratması, seyircileri diziye bağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi olarak gösteriliyor.Timur Acar, Erdinç Gülener gibi önemli oyuncuların, tüm samimi içten oyunculukları seyirciler tarafından tam not almayı becerdi.

Kertenkele dizisi neden çok sevilmekte ?

Her hafta en çok izlenen diziler arasına girmeyi başaran dram ve komedi dizisi olan ATV'de yayın hayatını sürdüren Kertenkele, seyircilere o kadar nayif, o kadar sıradan olsa da harika bir şekilde olayları aktarıyor ki, bu samimiyet seyircilerin diziyi sevmesine zaten yeterli oluyor.Oyuncular ise bu durumun keyfini çıkartıyor ve onlarda bu güzel mutluluğu birbirleriyle paylaşıyorlar.