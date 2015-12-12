12 Aralık Cumartesi Kertenkele 45. son bölüm fragmanı dizi izle

ATV'nin son dönemlerde en cok izlenen diziler arasına giren Kertenkele son bölümü ile 12 Aralık Cumartesi günü ekranlarda olacak
ATV ekranların sevilen programı KErtenkele 45. bölüm fragmanı izle. Kertenkele 45. bölüm 12 Aralık ekrana gelecek. İşte merakla beklenen Kertenkele 45. bölüm tanıtım fragmanı 12 Aralık ekrana gelecek. Kertenkele son bölümde neler yaşanacak.
ATV'nin vazgeçilmez dizileri arasına girmeyi başaran komedi dizisi Kertenkele, yapmış olduğu bölümler ve senaryolarla izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen bir dizi olarak akıllara yerleşti.Kertenkele ara vermeden 45. bölüm fragmanını yayınladı. 12 aralık Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle, Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle.
ATV ekranların sevilen programı KErtenkele 45. bölüm fragmanı izle. Kertenkele 45. bölüm 12 Aralık ekrana gelecek. İşte merakla beklenen Kertenkele 45. bölüm tanıtım fragmanı 12 Aralık ekrana gelecek. Kertenkele son bölümde neler yaşanacak.
ATV'nin vazgeçilmez dizileri arasına girmeyi başaran komedi dizisi Kertenkele, yapmış olduğu bölümler ve senaryolarla izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen bir dizi olarak akıllara yerleşti.Kertenkele ara vermeden 45. bölüm fragmanını yayınladı. 12 aralık Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle, Kertenkele 45. bölüm fragmanı izle.
Eski ve yeni senelerde her zaman ilk olmayı başaran ve Çocuklar Duymasın, Ezel gibi dizlere ev sahipliği yapan TV kanalı ATV, bu başarısına yenilerini sırayla ekleye ekleye yoluna devam ediyor.Yeni yayın sezonu için bir sürü dizi ve programını yayın akışına ekleyen ve hepsinden de olumlu etkiler alan ATV, istediğini almaya yakın gibi bu sezonda da.Elin Oğlu adındaki yepyeni ve farklı bir talk showu Türk TV'lerine getirmeyi beceren ve ondan da her geçen gün daha çok meyvesini alan ATV, yayınlarına ara vermeden devam ediyor.Kertenkele adlı dizi projesini yayına getiren harika kanal ATV, ondan da harika bir şekilde meyvelerini almış durumda ve almayada devam ediyor.Kertenkele 44. bölüm fragmanı izle, Kertenkele fragman izle.
Kertenkele, iyi bir reyting derecesi tutturdu mu ?
İlk bölümüden beri Türkiye'de önemli bir hayran kitlesine hitap etmeye başlayan ve bu durumu istikrarlı bir şekilde gelecek bölümlerdeki gelişmeleriyle sürdürmeyi başaran Kertenkele, her hafta reytinglerde Türkiye'de önemli sıralarda olmayı başarıyor.Bu durum, set ekibini çok mutlu ediyor.Özellikle senaristlerin bu denli yaratıcı kurgular yaratması, seyircileri diziye bağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi olarak gösteriliyor.Timur Acar, Erdinç Gülener gibi önemli oyuncuların, tüm samimi içten oyunculukları seyirciler tarafından tam not almayı becerdi.
Kertenkele dizisi neden çok sevilmekte ?
Her hafta en çok izlenen diziler arasına girmeyi başaran dram ve komedi dizisi olan ATV'de yayın hayatını sürdüren Kertenkele, seyircilere o kadar nayif, o kadar sıradan olsa da harika bir şekilde olayları aktarıyor ki, bu samimiyet seyircilerin diziyi sevmesine zaten yeterli oluyor.Oyuncular ise bu durumun keyfini çıkartıyor ve onlarda bu güzel mutluluğu birbirleriyle paylaşıyorlar.
Kertenkele harika oyuncu kadrosuyla, her hafta kendi gününde sizler için ekranlara gelmeye devam ediyor, her hafta akşam saat 20.00'da.
KERTENKELE 41. Bölüm Özeti
Zehra yaşadığı kaza sonrası Melis'in kendisine kasıtlı olarak çarptığını öğrenir. Melis'in Ziya'yı ondan gizlediğine artık emindir. Tüm yaşananlardan sonra Ekrem, Kertenkele'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için harekete geçer.
Zekâsı sayesinde hayatta kalmayı başaran Kertenkelenin hafızası yerine gelmiştir. Her şeyi hatırlamaktadır. Düşmanlarından korunabilmek için geçmişin izlerini silip Ahmet Şimşek kimliğine iyice sarılır. Emniyetteki görevine geri dönen Ünsal, Kertenkele'nin Ahmet Şimşek'in yerine geçtiğini öğrenecek ve ne pahasına olursa olsun bunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kertenkele, Ünsal ve Sokrat yetmezmiş gibi yeni bir düşman daha kazanmıştır. Kertenkele'nin vurulmadan önce Melis'e sarıldığı anı hiç unutamayan Zehra ise Kertenkele'yi affetmemeye kararlıdır. Ünsal, Kertenkele'yi tam köşeye sıkıştırdığını sandığı anda Kertenkele'yle ilgili hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenir.
KERTENKELE 41. Bölüm Özeti
Zehra yaşadığı kaza sonrası Melis'in kendisine kasıtlı olarak çarptığını öğrenir. Melis'in Ziya'yı ondan gizlediğine artık emindir. Tüm yaşananlardan sonra Ekrem, Kertenkele'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için harekete geçer.
Yaşadığı şoke edici olaylar sonucunda Kertenkele'nin hafızası yerine gelir. Fakat Kertenkele'nin hayatı tehlikededir ve tehlike hiç beklemediği bir yerden gelir.
KERTENKELE 40. Bölüm Özeti
Evden kovulan Melis, Kertenkele'ye sığınırken, Melis'in evden kovulmasına kalbi dayanamayan Ferruh hastaneye kaldırılır fakat kurtarılamaz. Babasının ölümünden Zehra'yı sorumlu tutan Melis'in bu zor zamanında tek dayanağı Kertenkele'dir ve Kertenkele'nin de hafızasının yokluğunda bulabildiği tek güvenli liman Melis'tir. Bu zor zamanlar ikilinin yakınlaşmasını hızlandırır. Kertenkele ve Melis yakınlaşırken Sokrat'ın adamları Kertenkele'yi bulur. Kertenkele bir yandan hafızasını geri kazanma mücadelesi verirken öte yandan Sokrat'la savaşmak zorundadır.
Öte yandan gidip gelen hafızasıyla başı dertte olan Kertenkele, hafızasını tümüyle geriye kazanmaya oldukça yaklaşmıştır. Yaşadığı şoke edici olaylar bu süreci daha da hızlandıracaktır. Şevket sonunda Kertenkele ile karşılaşır. Zehra ve Kertenkele'nin yolları kesişir. Fakat Melis, Zehra'nın Kertenkele'ye ulaşmasına engel olmakta kararlıdır. Çünkü Kertenkele, Melis için artık bir intikam aracı değil gittikçe bağlandığı bir insandır. Melis hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şey yapacaktır. Artık bundan sonra her şey çok farklı olacaktır...
KERTENKELE 39. Bölüm Özeti
Betül'ü tanımayan Kertenkele'nin hafızasını kaybettiğini anlayan Melis için Zehra'dan intikam almak adına büyük bir fırsat doğmuştur. Ama hayatını iki kez kurtaran ve kendisini kimsesiz sanan Kertenkeleden bir kardeşi olduğu gerçeğini nasıl saklayabilecektir? Kertenkeleyle yakınlaşan Melis vicdanı ile intikam
duygusu arasında kalırken Kertenkele yaşadığı sürprizler sonrası geçmişinden bazı anılarını hatırlar ve gece Kertenkele gündüz Ahmet Şimşek serüvenleri başlar. Bütün bunlardan habersiz olan Melis, Zehra ile yaşadığı son bir kırılma ile nihai kararını verir. Kertenkeleyi kendisine aşık edecektir. Ama Kertenkele'nin hafızası geri gelmişse bu mümkün olacak mıdır?
KERTENKELE 38. Bölüm Özeti
Kertenkele malikâneye gelerek farkında olmadan kendini büyük bir tehlikenin içine atmıştır. Zehra'dan intikam almaya kararlı olan Melis, Kertenkele'nin yaşadığını gizleyebilmek için her şeyi yapmayı göze alacaktır. Ünsal, Kertenkele'ye ulaşabilmek için Deli Kenan'ın peşine düşer. Levent ise Selin'e yapacağı evlenme teklifini planlamakla meşguldür. Kertenkele, Ahmet Şimşek kimliği ile sınıfın haylaz
öğrencilerine göz açtırmamaktadır ve yeni hayatında Melis ile samimi bir arkadaşlık kurmaya başlamıştır. Melis bir taraftan Kertenkele'yi Zehra'dan saklamaya çalışırken öteki yandan Kertenkele'nin ilginç tavırlarını çözmeye çalışmaktadır. Kertenkele'nin kız kardeşi Betül'le karşılaşması Melis için her şeyin değişmesine neden olacaktır. Zehra, Melis ve Kertenkele'nin yolları bir gece kulübünde kesişince işler içinden çıkılmaz bir hal alır.