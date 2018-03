12 Aralık Cumartesi Ehliyet Sınavı Soru ve Cevapları - 22 Aralık Salı Ehliyet Sınavı Sonuçları Kazandım mı? - meb.gov.tr

2015 yılı son ehliyet sınavı 12 Aralık Cumartesi günü yapıldı . Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için heyecanlı bekleyiş başladı.İlk aşama olan yazılı sınavda yeterli puanı alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. 12 Aralık ehliyet sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Ehliyet sınav soru ve cevaplarına haber imizin devamında ulaşabilirsiniz.



Sınavda Sorulan Konular







Trafik ve Çevre Bilgisi: 27

İlk yardım bilgisi :13

Soru Araç Tekniği :10

Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet almaya hak kazanıyor.

2015 YILI EHLİYET SINAVI TAKVİMİ







27 Haziran 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı (MTSAS) için sınav ücretinin bankalara yatırılacağı tarihler; 6 Nisаn-12 Haziran arası.

22 Ağustos 2015 tarihinde gеrçеklеştirilеcеk ehliyet sınavı için sınav ücretinin bаnkаyа yatırılacağı tarihler; 1-21 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.

10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı için adaylar ehliyet sınav ücretini 25 Ağustоs-15 Eylül 2015 tarihleri arasında bankalara yatırılacak.

12 Aralık 2015 tarihinde 2015 yılının en son ehliyet sınavı için ise adaylar ehliyet sınav ücretini 16 Ekim-17 Kasım 2015 tarihleri arasında yatırılacak.





MTSAS Ehliyet Sınav Ücreti Ne Kaç Lira?



Motorlu taşıtlar sınav ücreti olan MTSAS sınavı 2015 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dahil 60,00 TL olacak. Sınav ücretlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T .C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik naumarası ile yatırılabilecek. MTSAS takviminde belirtilen sınav fiyatı yatırma müddeti içerisinde yatırılması gerekmektedir.

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?



Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.





SINAV SONUÇLARI

12 Aralık 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavının sonuçları 22 Aralık 2015 tarihinde ilan edilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü '2015 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Kılavuzu' hazırladı. Sınav uygulamasıyla ilgili işlemler için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, başvuruyla ilgili işlemler ise bakanlık Bilgi İşlem Grup Başkanlığı'na yapılacak. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) Modülü ile ilgili işlemleriyle Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Grup Başkanlığı ilgilenecek.



EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLANLAR

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.

e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

2015 SON SINAV TARİHLERİ

12 Aralık 2015



Ehliyet ile ilgili önemli değişiklik







Milli Eğitim Bakanlığı'nın sürücü kurslarına gönderdiği yazıda, yeni bir Karayolları Trafik Yönetmeliği hazırlandığı ve taslakta otomatik vites araç kullanan sürücülere B1 sınıfı ehliyet verileceği belirtildi.

-Otomatik vites kullananlara ayrı ehliyet

-1997 öncesi ilkokul mezunlarına ehliyet hakkı

-Ehliyet çeşidi artıyor

-Ehliyetlere süre kısıtmalası geliyor.

Ak Parti milletvekillerinin Nisan 2012'de Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinde,

otomatik vitesli araçlar için özel ehliyet verilmesi, ilköğretimin 8 yıl olmasından önce (18 Ağustos 1997) ilkokul diploması alanlara da ehliyet sahibi olma hakkı tanınması gibi düzenlemeler yapılması öngörüldü. Bu teklifin ardından sürücü ehliyetleri ile ilgili yeni düzenlemeler de tartışılmaya başlandı.



2016 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ VE EHLİYET SINAVLARI TAKVİMİ







10 Ocak 2016 sınav sonuçları: 20 Ocak 2016 tarihinde açıklanacak.





21 Mart 2016 sınav sonuçları: 31 Mart 2016 tarihinde açıklanacak.





27 Haziran 2016 sınav sonuçları: 7 Temmuz 2016 tarihinde açıklanacak.





22 Ağustos 2016 sınav sonuçları: 2 Eylül 2016 tarihinde açıklanacak.





12 Aralık 2016 sınav sonuçları: 22 Aralık 2016 tarihinde açıklanacaktır.





SINAV GİRİŞ BELGESİ







a. Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın vb.) bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi ve ÖDSGM' nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.







b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK' nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.







c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. Özel MTSK Müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.







ç.Kursiyerlere ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.