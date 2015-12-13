12 Aralık Cumartesi Big Brother Türkiye Son Bölüm Youtube Canlı İzle - Big Brother Türkiye Kim Elendi? Elenen Kim Oldu?

Star TV'nin yeni yarışması Big Brother Türkiye'de ikinci hafta elemesi gerçekleşti. Dün akşam Big Brother Türkiye evinde yarışmaya bir kişi veda etti. Peki Big Brother Türkiye'de kim elendi? Elenen isim Alphan oldu.

‘Big Brother Türkiye’nin Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk eleme gecesinde, ‘Big Brother Türkiye’ evine, rekor ödül 1 milyon TL’ye ve hayallerine veda eden ilk isim Alphan oldu.

‘Big Brother Türkiye’de dün akşam ilk eleme heyecanı yaşandı. ‘Kapüşonlular Grubu” adlı bir grup kurdukları ve elemede gizli ittifak yaptıkları için Big Brother tarafından cezalandırılan Alphan, Onur ve Sinan’ın yanı sıra Arsel, hafta içi eleme listesine giren dört isim olmuştu.

DOKUNULMAZLIĞI SİNAN KAZANDI

Alphan, Onur, Sinan ve Arsel, ‘Big Brother Türkiye’ evindeki geleceklerini belirleyecek elemeleri heyecanla beklerken, Big Brother bu dört isme, eleme listesinden adlarını sildirebilmeleri için son bir şans verdi. Big Brother’ın verdiği dokunulmazlık görevi için arenaya çıkan Alphan, Onur, Sinan ve Arsel, ‘Big Brother Türkiye’ evinde kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Big Brother’ın “çok basit” olarak tanımladığı görevde, eleme listesindeki 4 isim, tutundukları uçan halatlarla duvardan duvara çarparak birbiriyle yarıştılar.

Arsel ve Alphan, dokunulmazlık oyununda ilk pes eden isimler olurken Onur ve Sinan ise, uzun bir mücadelenin ardından ‘dostluk kazansın’ diyerek dokunulmazlık görevini birlikte sonlandırma kararı aldı. Ancak Big Brother, ‘Big Brother Türkiye’ evinde, kuralları sadece kendisinin koyabileceğini ya da değiştirebileceğini unutan Onur ve Sinan’a bu gerçeği bir kez daha hatırlatacak bir ders verdi. Big Brother, ayağı daha önce yere değen Onur’u eledi. Böylece dokunulmazlık görevinin galibi Sinan oldu ve eleme listesinden adını sildirmeyi başardı.

İZLEYİCİLER ARSEL VE ONUR’U KORUDU

İsimleri eleme listesinde olan Alphan, Onur ve Arsel’den, ‘Big Brother Türkiye’ izleyicilerinden en az oyu alan Alphan, ‘Big Brother Türkiye’ evine, 1 milyon TL’lik rekor ödüle ve hayallerine veda eden ilk isim oldu.

GÖKÇEN KİMDİR?

Aslen Çerkez olan Gökçen, özellikle Çerkez mutfağı konusunda oldukça iddialı. Bakımlı olmayı seviyor. “Big Brother Türkiye evine sarışınların ne kadar zeki olduğunu ispatlamaya geliyorum.” diyor. Çevresi tarafından “tatlı cadı” olarak anılan Gökçen, herkesle iyi iletişim kurmak konusunda da kendisine oldukça güveniyor. Haftanın büyük bir bölümünü spor yapmakla geçiren Gökçen, fitness, ekstrem sporlar ve yamaç paraşütüyle ilgileniyor. Kondüsyonuyla erkekleri bile zorlayacağı iddiasında. Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp kendisine spor salonu açmak istiyor.

“O kadar çok konuşuyorum ki; hak edilmiş bir lakabım var.” diyen gülşen’e arkadaşları “corcorella” lakabını takmış. Dağınıklığı ile çevresinde nam saldığını, temizlik ve mutfak işlerinden hiç hazzetmediğini söylüyor. Ev işleri onun için vakit kaybı. Gülşen güzel görünmek konusunda takıntılı. en büyük korkusu verdiği 23 kiloyu geri almak ve fotoğraflarda şişman görünmek. Bisiklete binmek, güneşlenmek ve diet kitapları okumak hobileri arasında. Gülşen Big Brother Türkiye’den 1milyon lirayı kazanıp “minnoşlarım” dediği kız arkadaşlarıyla dünya turuna çıkmak istiyor.

OKTAY KİMDİR?

Oktay ailesini çok erken yaşta kaybetmiş. 3 yaşında annesinin, 16 yaşında babasının vefatı ile hayat mücadelesi başlamış. Hayatında spor ve sağlıklı yaşam her şeyden önce geliyor. Hatta bu yüzden çok sevdiği karısıyla bile boşanıp, tekrar evlenmiş. Milli sporcu olan Oktay’ın buz hokeyi hocalığı yaptığı bir spor merkezi var. Birçok madalyası olan Oktay aynı zamanda Türkiye vücut geliştirme ikincisi. Kendinden küçüklerin ona saygısızlık yapmasına asla tahammülü yok. Oktay Big Brother Türkiye’den oğlunun kahramanı olarak ayrılmak istiyor.

ONUR KİMDİR?

Babası ile büyüyen onur, hayata dair çok şeyi ondan öğrendiğini söylüyor. Hayvanları sevse de kedilerden korkuyor. Kızlarla flört etmeyi seviyor, Big Brother Türkiye evinde en çok kızları merak ediyor. Diş tellerini de kızlar tarafından beğenildiğini düşündüğü için çıkarmıyor. Türkiye’nin gülmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Onur, çılgınlıklarıyla gönülleri fethedeceğini inanıyor. Onur Big Brother Türkiye’den 1 milyon lirayı kazanıp Dünya’da ayak basmadık yer bırakmak istemiyor.